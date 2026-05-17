Євробачення 2026: результат LELEKA та як голосували за Україну

Стали відомі результати гранд-фіналу Євробачення 2026.

LELEKA — Євробачення 2026

Скільки балів отримала LELEKA

Яке місце на Євробаченні 2026 посіла Україна

У Відні завершився 70-й ювілейний конкурс Євробачення. Незважаючи на песимістичні прогнози букмекерів, Україна утрималася в десятці найкращих.

Як оцінили виступ України на Євробаченні 2026

LELEKA продемонструвала приголомшливий виступ у гранд-фіналі, ідеально виконавши складний вокаліз і зачарувавши глядачів своїм вокалом. Незважаючи на непросту пісню, журі не було надто прихильним до співачки — вони поставили Україні всього 54 бали.

Глядачі ж традиційно потужно підтримали представницю України. Єврофани принесли LELEKA 167 балів. У підсумку Україна отримала 221 бал і посіла 9 місце на Євробаченні 2026.

Євробачення 2026 — реакція LELEKA на оцінки

Євробачення 2026: реакція LELEKA на результат

LELEKA позитивно відреагувала на оцінки журі та глядачів. Співачка заявила у своєму Telegram-каналі, що йшла зі сцени з відчуттям щастя та задоволення своєю роботою.

"Я зійшла зі сцени після виступу з почуттям щастя. Я дуже рідко задоволена своїми виступами, але цей виступ ми реально зробили все. І все було на найвищому рівні, на який я здатна. Ось від себе я все віддала. І знаєте, ми звучали гідно. Ми звучали гідно. Ми говорили про те, що для нас важливо. І в топ-10 потрапили, бандуру показали, рекорд поставили", — висловилася співачка.

Результати Євробачення 2026

Євробачення 2026 — виступ LELEKA

Раніше Главред повідомляв, що грандіозний фінал Євробачення-2026 підніс неймовірний сюрприз: справжня "темна конячка" конкурсу, представниця Болгарії, зуміла обійти головних фаворитів букмекерів і вирвати сенсаційну перемогу.

Також розкішним фінальним акордом у святкуванні 70-річного ювілею Євробачення став перформанс Верки Сердючки. Артистка дала нове життя легендарному треку "Volare", який вперше прозвучав на конкурсі ще в 1958 році, і змусила співати разом із собою весь зал.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

