Про що пісня переможця "Євробачення-2026": Bangaranga

Болгарська співачка Дара перемогла на ювілейному "Євробаченні" з піснею "Бангаранга".

https://glavred.net/stars/o-chem-pesnya-pobeditelya-evrovideniya-2026-bangaranga-10765439.html Посилання скопійоване

Про що пісня Дари "Бангаранга" / Колаж Главред, фото — скріншот

Коротко:

Про що пісня "Бангаранга"

Переклад пісні "Бангаранга"

Вчора, 16 травня, у Відні завершився 70-й ювілейний конкурс Євробачення, і тепер визначився новий переможець.

Заповітну статуетку завоювала артистка з Болгарії — Дара з піснею "Bangaranga".

відео дня

Пісня була випущена 28 лютого 2026 року. Продюсером виступила компанія Monoir. Цей трек здобув перемогу на Євробаченні з 516 балами.

Сама співачка Dara каже, що дивне слово Bangaranga — це особливе внутрішнє відчуття. "Бангаранга — це відчуття, що все можливо і що все буде добре", — каже про пісню співачка.

Вона додає, що мала тривалу боротьбу з тривогою. "Єдина річ, яка мені допомагала, — це був внутрішній діалог і питання до себе — у чому цінність. Все, що я можу сказати, це те, що бути собою, бути автентичною з собою — це найпотужніша річ", — каже співачка Дара.

Болгарія у фіналі Євробачення 2026 / Скріншот

Текст і переклад пісні "Бангаранга"

Come alive (Отримую життя)

Surrendered to the blinding lights (Віддавшись сліпучим вогням)

No one's gonna sleep tonight (Цієї ночі ніхто не спатиме)

Welcome to the riot (Ласкаво просимо на місце бунту! )

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

I'm an angel, I'm a demon (Я ангел, я демон і божевільна без будь-якої причини)

I'm a psycho for no reason (Я ініціатор, задира, я не слідую за іншими, я лідер)

I'm a mover, I'm a teaser, I don't follow, I'm the leader (Давай я підбадьорю тебе, давай я підбадьорю тебе,)

Дозволь мені підбадьорити тебе, підбадьорити тебе, дозволь мені підбадьорити тебе

I'ma, I'ma let you get so hooked (Ти потрапиш на мій гачок)

Bangaranga, bangaranga, bangaranga

Close to the edge, I can feel it inside (Досягаю межі, я це відчуваю)

Bodies on bodies and sparks bout to fly (Іскри від дотику тіл ось-ось полетять)

Yeah, I, II'm 'bout to lose my mind, mind (Я зараз зійду з розуму)

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що грандіозний фінал Євробачення-2026 підніс неймовірний сюрприз: справжня "темна конячка" конкурсу, представниця Болгарії, зуміла обійти головних фаворитів букмекерів і вирвати сенсаційну перемогу.

Також розкішним фінальним акордом у святкуванні 70-річного ювілею Євробачення став перформанс Верки Сердючки. Артистка дала нове життя легендарному треку "Volare", який вперше пролунав на конкурсі ще в 1958 році, і змусила співати разом із собою весь зал.

Вас також може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред