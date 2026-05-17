Протиповітряний захист Підмосков'я послаблено: в РФ відбулася диверсія

Партизани підпалили важливі об'єкти у Московській області.

https://glavred.net/world/protivovozdushnaya-oborona-podmoskovya-oslablena-v-rf-proizoshla-diversiya-10765463.html Посилання скопійоване

Диверсія послабила захист РФ від українських дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили партизани:

Внаслідок диверсії у Підмосков'ї послаблено захист ППО

Роботу кількох вишок зв'язку порушено

Агенти партизанського руху "Атеш" послабили протиповітряний захист Підмосков'я. Як повідомили у Telegram руху, партизани порушили роботу кількох вишок зв'язку в районах Путилково, Комунарки та Домодєдово Московської області.

На цих об'єктах розміщувалися модулі РЕБ, що забезпечували контроль цілей, що низько летять, передачу даних і координацію між підрозділами системи ППО.

відео дня

"Після диверсії система ППО на ближніх підступах до Москви втратила частину точок спостереження", - йдеться у повідомленні.

В "Атеш" зауважили, що без цих пристроїв дані про цілі, що низько летять, перестають надходити вчасно. Відповідно, і падає швидкість реагування а частина маршрутів залишається без прикриття.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Відео диверсії у Підмосков'ї, яку провели партизани, дивіться у нашому Telegram-каналі за посланням.

ЗСУ виявили слабке місце ППО РФ

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, ЗСУ виявили критичну вразливість у російській системі ППО і почали систематично завдавати по ній ударів, з якими важко впоратися.

Кампанія далекобійних ударів України продовжує використовувати перевантажені російські системи ППО для нанесення шкоди нафтовій інфраструктурі та військовим об'єктам у Росії та окупованому Криму.

Диверсії в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на початку травня партизани "Атеш" провели успішну диверсію в тилу російської окупаційної армії та зірвали перекидання військових вантажів на Сумський напрямок.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Напередодні партизани у Воронежі провели диверсію, яка повністю дезорганізувала залізничну логістику окупантів на Куп'янському напрямку.

Раніше повстанський рух "Свобода Росії" здійснив серію диверсій, спрямованих проти російської військової логістики. Знищені десятки локомотивів, задіяних у перевезенні озброєння, боєприпасів та військової техніки для потреб армії РФ у війні проти України.

Інші новини:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред