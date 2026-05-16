Джамала назвала місце LELEKA у фіналі Євробачення 2026: "Величезна конкуренція"

Перед гранд-фіналом Євробачення 2026 музична продюсерка Нацвідбору Джамала висловилася про шанси LELEKA. У коментарі для The Bridge Media переможниця конкурсу зробила оптимістичний прогноз для України.
На думку Джамали, Євробачення цього року може похвалитися сильною конкуренцією. На конкурс приїхали потужні вокалісти, а репертуар виконавців вражає різноманітністю. Незважаючи на це, артистка вірить у високе місце LELEKA у гранд-фіналі.
"Звичайно, це важко, тому що дуже велика конкуренція. Сьогодні ми бачили потужні номери, потужних співаків. Складно, це дуже складно. Але я точно вірю, що це буде точно якась топ-5. Вона молодець", — підтримала колегу співачка.
Виконавиця вважає, що головна складність для LELEKA полягає в контрасті виступів. Джамала зазначила, що виступати після Австралії з її потужною та життєствердною піснею було непросто.
"Мені здається, що сьогодні їй було складніше. Саме емоційно вона була трохи сумнішою. Але, слухайте, це дуже складно пояснити, коли перед тобою Австралія, безтурботна, вся така в каменях. І, звичайно, передавати справжню емоцію, яку ми відчуваємо, це дуже складно. Але в цьому й полягає магія Євробачення", — вважає переможниця Євробачення 2016.
Раніше Главред повідомляв, що конкурсну пісню Австралії на Євробаченні-2026 запідозрили в плагіаті української пісні. Користувачі платформи Threads помітили, що трек Дельти Гудрем дивно схожий на знаменитий хіт Ірини Білик.
Також LELEKA блискуче впоралася з відповідальним виступом на шоу журі. Щоб гарантувати бездоганний результат, співачка застосувала професійну хитрість. У підсумку вокальний пік вийшов неймовірно впевненим і стабільним, змусивши зал вибухнути оваціями
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
