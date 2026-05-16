Джамала назвала місце LELEKA у фіналі Євробачення 2026: "Величезна конкуренція"

Гранд-фінал Євробачення 2026 відбудеться вже сьогодні, 16 травня.

Прогноз Джамали для LELEKA — Євробачення 2026

Джамала висловилася про виступ LELEKA

Перед гранд-фіналом Євробачення 2026 музична продюсерка Нацвідбору Джамала висловилася про шанси LELEKA. У коментарі для The Bridge Media переможниця конкурсу зробила оптимістичний прогноз для України.

На думку Джамали, Євробачення цього року може похвалитися сильною конкуренцією. На конкурс приїхали потужні вокалісти, а репертуар виконавців вражає різноманітністю. Незважаючи на це, артистка вірить у високе місце LELEKA у гранд-фіналі.

Джамала з LELEKA та Ярославом Джусом

"Звичайно, це важко, тому що дуже велика конкуренція. Сьогодні ми бачили потужні номери, потужних співаків. Складно, це дуже складно. Але я точно вірю, що це буде точно якась топ-5. Вона молодець", — підтримала колегу співачка.

Виконавиця вважає, що головна складність для LELEKA полягає в контрасті виступів. Джамала зазначила, що виступати після Австралії з її потужною та життєствердною піснею було непросто.

Євробачення 2026 — Джамала

"Мені здається, що сьогодні їй було складніше. Саме емоційно вона була трохи сумнішою. Але, слухайте, це дуже складно пояснити, коли перед тобою Австралія, безтурботна, вся така в каменях. І, звичайно, передавати справжню емоцію, яку ми відчуваємо, це дуже складно. Але в цьому й полягає магія Євробачення", — вважає переможниця Євробачення 2016.

Євробачення 2026

Раніше Главред повідомляв, що конкурсну пісню Австралії на Євробаченні-2026 запідозрили в плагіаті української пісні. Користувачі платформи Threads помітили, що трек Дельти Гудрем дивно схожий на знаменитий хіт Ірини Білик.

Також LELEKA блискуче впоралася з відповідальним виступом на шоу журі. Щоб гарантувати бездоганний результат, співачка застосувала професійну хитрість. У підсумку вокальний пік вийшов неймовірно впевненим і стабільним, змусивши зал вибухнути оваціями

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

