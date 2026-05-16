"Слава Україні!": LELEKA рознесла Євробачення 2026 вокалом і потужним посланням

Співачка LELEKA вийшла на сцену гранд-фіналу Євробачення 2026 і гідно представила Україну на міжнародному пісенному конкурсі з композицією "Ridnym".
Артистка виступала в першій половині шоу під номером 7. Після успішного виступу на шоу журі вся країна затамувала подих, чекаючи, як же LELEKA виконає свій надскладний вокаліз у кульмінації треку.
Перформанс співачки у гранд-фіналі став найкращим за весь час її перебування на Євробаченні. Незважаючи на всі труднощі на репетиціях і невеликий зрив у другому півфіналі, у найважливіший момент LELEKA змогла зібратися і виконати не тільки ідеальний вокаліз, а й наповнити пісню глибокою емоцією. Виступ виконавиці став по-справжньому особливим і виділявся серед усіх учасників Євробачення цього року.
У глядацькій залі відчувалася потужна підтримка української виконавиці. Аудиторія скандувала "LELEKA! LELEKA!" перед початком виступу, а також єврофани підбадьорювали співачку під час складного вокалізу. Незважаючи на те, що такі прояви емоцій могли й збити артистку з пантелику, конкурсантка впоралася на відмінно.
Після свого виступу LELEKA не обмежилася мовчазним "тризубом" з пальців, як у другому півфіналі. Видихнувши з полегшенням, вона голосно сказала в мікрофон: "Слава Україні!"
Раніше Главред повідомляв, що директор Євробачення Мартін Грін спровокував дискусії, допустивши повернення Росії на конкурс. За його словами, країна-агресор зможе знову виставити свого учасника, якщо її національний мовник доведе незалежність від Кремля.
Також представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA відверто розповіла, як їй допоміг Андрій Данилко. Виявилося, що для якісного виступу артистці знадобилися дорогі кастомні навушники-монітори, які придбав їй знаменитий артист.
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
