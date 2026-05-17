На РФ летіло понад 500 дронів: Україна влаштувала наймасштабнішу атаку на Москву

Стовпи диму видніються у багатьох районах російської столиці.

ППО Москви досі відбиває атаку

Коротко:

Сотні безпілотників атакували РФ вночі

Внаслідок атаки на Москву та область є ураження важливих об'єктів

Під ударом опинився один з найбільших аеропортів РФ

У ніч на 17 травня у країні-агресорці Росії прогриміло багато вибухів. Зокрема під атакою дронів опинилися Москва та Підмосков'я. Про це повідомив Лейтенант Сил оборони Андрій Коваленко.

За його словами, росіянам не тільки не вдається ефективно збивати цілі, але й вони шкодять мешканцям Москви своєю роботою РЕБ.

Масовану атаку прокоментувала влада РФ

Мер Москви Сергій Собянін усю ніч повідомляв про нібито відмінну роботу ППО, яка збивала дрони десятками. За його даними, лише внаслідок падіння уламків дронів є незначні пошкодження і постраждало 12 людей.

Також він заявив про влучання у багатоквартирний будинок. Однак, ймовірно, причетні до нього не українські дрони, а горезвісна ППО росіян.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, яка відрізняється від офіційних заяв московської влади. Вже відомо про удар безпілотників по нафтоперекачувальній станції "Солнечнегорская" в Дурикіно, підсанкційному підприємству з виробництва мікроелектроніки "Ангстрем" в Зеленограді, МКБ "Райдуга", що розробляє крилаті ракети та інше ракетне озброєння у Підмосков'ї та території одного з найбільших аеропортів РФ - Шереметьєво.

"Сьогодні була наймасштабніша атака на Москву від початку повномасштабного вторгнення. Під ураженням був добрий десяток об’єктів, але все неможливо побачити одразу. Там де горять нафтопродукти зрозуміло, що об’єкт уражений, але ймовірно, були й об’єкти які не горять, як нафтобази", - написав моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Міноборони РФ відзвітувало про збиття сотень дронів

Російські ЗМІ з посиланням на повідомлення Міноборони РФ заявляють, що цієї ночі сили ППО нібито збили 556 українських дронів. Під ударом опинилося 12 областей, Московський регіон, Краснодарський край, а також тимчасово окупований Крим і акваторії Чорного та Азовського морів.

Як українські атаки впливають на ситуацію в РФ

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, інтенсифікація української кампанії ударів по об’єктах у глибокому тилу РФ продовжує підривати економічний потенціал Кремля.

Ключові нафтові порти, зокрема Усть-Луга та Приморськ, наразі працюють не на повну потужність. Це заважає Росії отримати максимальну вигоду не лише від високих цін на нафту, а й від нещодавнього послаблення санкцій США.

Таким чином, поки світовий ринок нафти зростає, Росія змушена витрачати надлишки на гасіння пожеж у власному енергосекторі, спричинених війною та ударами ЗСУ по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, Главред писав, що дрони атакують Москву другий день поспіль - від ранку 16 травня. Мешканці повідомляють про численні вибухи у різних районах міста та передмістях.

Раніше повідомлялося, що за тиждень ударів вглиб РФ було знищено рідкісний літак-амфібію Бе-200 та військовий вертоліт Ка-27, а також ліквідовано зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та зенітний ракетний комплекс "Тор".

Напередодні стало відомо, що у Ставропольському краї Росії було гучно. Безпілотники атакували хімічне підприємство "Невинномиський Азот". На об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

