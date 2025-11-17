Трамп змінює курс і готовий підтримати суперсанкції проти партнерів Росії

Під санкційний удар може потрапити Іран.

США готують удар по країнах, які купують нафту у Кремля / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Трамп заявив, що йому "підходить" законопроєкт про запровадження нових жорстких санкцій

Законопроєкт передбачає покарання всіх держав, які купують російські енергоносії

Раніше Трамп не хотів підтримувати ініціативу, намагаючись схилити Путіна до переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "підходить" запропонований Сенатом законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти країн, що ведуть бізнес із Росією. Як пише Bloomberg, це стало "найяскравішим проявом того, що він підтримає багатомісячні зусилля з припинення фінансування Москви".

"Республіканці готують законопроєкт, який передбачає дуже жорсткі санкції проти будь-якої країни, яка торгує з Росією", - сказав глава Білого дому перед відльотом із Флориди до Вашингтона.

Під санкції може потрапити Іран.

"Вони [республіканці] можуть додати Іран. Я запропонував це. Тож будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде суворо санкціонована. Ми можемо додати Іран у цю формулу", - сказав президент США.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун у жовтні говорив, що готовий винести на голосування законопроєкт, який давно підтримує його однопартієць Ліндсі Грем. Законопроєкт дасть змогу Трампу запровадити мита до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоносії та не підтримують Україну. Це стосується, зокрема, основних споживачів нафти і газу з РФ, таких як Китай та Індія.

Демократи і деякі республіканці в Конгресі наполягають на ухваленні закону, який каратиме Росію за продовження війни проти України. Трамп не хотів підтримувати цей закон, оскільки намагався схилити очільника Кремля Володимира Путіна до мирних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Путін не виявляє жодних ознак послаблення своїх цілей, а Трамп не зміг переконати його навіть після того, як прийняв російського диктатора під час саміту на Алясці.

​Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Санкції США проти РФ - останні новини

Як писав Главред, Вашингтон практично досяг межі щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Уже накладено обмеження на найбільші нафтові компанії. Наступні кроки скоріше стосуватимуться забезпечення дотримання наявних санкцій, ніж заровадження нових. Про це 13 листопада заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

У жовтні Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні. Нові обмеження стосуються 28 дочірніх підприємств "Роснефти" і 6 дочірніх компаній "Лукойлу".

Видання Reuters нещодавно писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції щодо Росії. Нові обмеження можуть торкнутися інших ключових сфер російської економіки.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред ​

Трамп може скасувати санкції проти РФ: думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Трамп, імовірно, не прагне створювати неприємності для Москви. Хоча він оголосив про запровадження санкцій, вони наберуть чинності лише 21 листопада. До цього часу залишається можливість, що 20 листопада він може оголосити про їх скасування.

Свідченням небажання Трампа загострювати відносини з Росією є законопроєкт про 500-відсоткові мита для держав, які купують російську нафту. Документ уже близько півроку лежить без руху в Сенаті США.

"Просто для розуміння: американський Сенат - це сто осіб, із них близько 80 уже готові не просто проголосувати за цей законопроєкт, а є співавторами: хтось поставив крапку, хтось кому, хтось додав абзац, хтось цілий розділ. Якщо за цей законопроєкт проголосують, але Трамп його ветує, кількості голосів на його підтримку буде достатньо, щоб подолати вето. Але цей законопроєкт навіть не виноситься на голосування, тому що в Білому домі дуже попросили цього не робити", - сказав Ступак під час чату на Главреді.

