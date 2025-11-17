Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп змінює курс і готовий підтримати суперсанкції проти партнерів Росії

Анна Ярославська
17 листопада 2025, 08:54
2671
Під санкційний удар може потрапити Іран.
Трамп, санкції
США готують удар по країнах, які купують нафту у Кремля / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Трамп заявив, що йому "підходить" законопроєкт про запровадження нових жорстких санкцій
  • Законопроєкт передбачає покарання всіх держав, які купують російські енергоносії
  • Раніше Трамп не хотів підтримувати ініціативу, намагаючись схилити Путіна до переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "підходить" запропонований Сенатом законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти країн, що ведуть бізнес із Росією. Як пише Bloomberg, це стало "найяскравішим проявом того, що він підтримає багатомісячні зусилля з припинення фінансування Москви".

"Республіканці готують законопроєкт, який передбачає дуже жорсткі санкції проти будь-якої країни, яка торгує з Росією", - сказав глава Білого дому перед відльотом із Флориди до Вашингтона.

відео дня

Під санкції може потрапити Іран.

"Вони [республіканці] можуть додати Іран. Я запропонував це. Тож будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде суворо санкціонована. Ми можемо додати Іран у цю формулу", - сказав президент США.

Дивіться відео - Трамп зробив нову заяву про запровадження санкцій:

Скриншот

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун у жовтні говорив, що готовий винести на голосування законопроєкт, який давно підтримує його однопартієць Ліндсі Грем. Законопроєкт дасть змогу Трампу запровадити мита до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоносії та не підтримують Україну. Це стосується, зокрема, основних споживачів нафти і газу з РФ, таких як Китай та Індія.

Демократи і деякі республіканці в Конгресі наполягають на ухваленні закону, який каратиме Росію за продовження війни проти України. Трамп не хотів підтримувати цей закон, оскільки намагався схилити очільника Кремля Володимира Путіна до мирних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Путін не виявляє жодних ознак послаблення своїх цілей, а Трамп не зміг переконати його навіть після того, як прийняв російського диктатора під час саміту на Алясці.

санкции
​Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Санкції США проти РФ - останні новини

Як писав Главред, Вашингтон практично досяг межі щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Уже накладено обмеження на найбільші нафтові компанії. Наступні кроки скоріше стосуватимуться забезпечення дотримання наявних санкцій, ніж заровадження нових. Про це 13 листопада заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

У жовтні Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні. Нові обмеження стосуються 28 дочірніх підприємств "Роснефти" і 6 дочірніх компаній "Лукойлу".

Видання Reuters нещодавно писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції щодо Росії. Нові обмеження можуть торкнутися інших ключових сфер російської економіки.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред ​

Трамп може скасувати санкції проти РФ: думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Трамп, імовірно, не прагне створювати неприємності для Москви. Хоча він оголосив про запровадження санкцій, вони наберуть чинності лише 21 листопада. До цього часу залишається можливість, що 20 листопада він може оголосити про їх скасування.

Свідченням небажання Трампа загострювати відносини з Росією є законопроєкт про 500-відсоткові мита для держав, які купують російську нафту. Документ уже близько півроку лежить без руху в Сенаті США.

"Просто для розуміння: американський Сенат - це сто осіб, із них близько 80 уже готові не просто проголосувати за цей законопроєкт, а є співавторами: хтось поставив крапку, хтось кому, хтось додав абзац, хтось цілий розділ. Якщо за цей законопроєкт проголосують, але Трамп його ветує, кількості голосів на його підтримку буде достатньо, щоб подолати вето. Але цей законопроєкт навіть не виноситься на голосування, тому що в Білому домі дуже попросили цього не робити", - сказав Ступак під час чату на Главреді.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції новини США Дональд Трамп санкції проти Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Лавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля Пономарьов

Лавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля Пономарьов

09:06Інтерв'ю
РФ захоплювала нові землі, поки Україна відволікала сили на Покровськ - The Telegraph

РФ захоплювала нові землі, поки Україна відволікала сили на Покровськ - The Telegraph

08:22Фронт
Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні та озвучив "мирний план"

Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні та озвучив "мирний план"

07:42Світ
Реклама

Популярне

Більше
Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Китайський гороскоп на сьогодні 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

Китайський гороскоп на сьогодні 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

Людство вижило завдяки винаходам трьох українців: ось хто вони

Людство вижило завдяки винаходам трьох українців: ось хто вони

Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

Останні новини

10:37

"Під обстрілами": Брежнєва несподівано показалася в Україні

10:34

Китайський гороскоп на завтра 18 листопада: Коням - занепокоєння, Свиням - страх

10:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 листопада (оновлюється)

10:16

Почне "літати": як прискорити інтернет на смартфоні

10:03

Чому 18 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

Трамп заразився від Путіна "побєдобєсієм": В’ятрович – про те, чим це небезпечно для України і світуТрамп заразився від Путіна «побєдобєсієм»: В’ятрович – про те, чим це небезпечно для України і світу
09:54

Понад 30 тисяч родин без світла: відомо про наслідки нічної атаки РФФото

09:54

Може бути ізольоване: в ISW розповіли про небезпеку для одного міста

09:53

"Ситуація драматична": прогноз масованих ударів РФ по Україні

09:53

Найледачіші знаки зодіаку: вони віддають перевагу відпочинку перед роботою

Реклама
09:47

Усі разом: Лілія Подкопаєва показала рідкісний знімок із трьома дітьми

09:28

"Танці з зірками" повертаються на 1+1 Україна: подробиці

09:25

Золото і Rolex: Трамп погодився знизити мита для Швейцарії через подарунки - Axios

09:20

"Процес вирує": Лілія Ребрик продемонструвала ремонт у новому будинку

09:13

Понад 3 кілометри - найдовший будинок у світі знаходиться в Україні, де самеВідео

09:06

Лавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля Пономарьов

08:55

Трамп укотре все наплутавПогляд

08:54

Трамп змінює курс і готовий підтримати суперсанкції проти партнерів Росії

08:33

Карта Deep State онлайн за 17 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:22

РФ захоплювала нові землі, поки Україна відволікала сили на Покровськ - The Telegraph

07:42

Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні та озвучив "мирний план"

Реклама
06:43

РФ завдала ракетного удару по Балаклії: троє загиблих, 10 поранених, серед них є дітиФото

06:10

Чому ідея "репараційного кредиту" остаточно померлаПогляд

05:53

Як захистити бокові дзеркала автомобіля від дощу: бюджетний лайфхак

04:34

Мити сире м’ясо перед приготуванням вкрай небезпечно: названо неочевидні ризики

04:09

Українців закликали вночі ставити миску з сіллю на підвіконня - для чогоВідео

02:38

34-річний Ед Ширан готується до свого похорону - деталі

02:35

Життя 4 знаків зодіаку кардинально зміниться: хто отримає важливе повідомлення

02:11

"Підсилення спрацювало": ЗСУ "зрізіли" прорив ворога на ключовому напрямку

01:30

"Я повністю зламалася": Леді Гага розповіла про лікування в психлікарні

00:56

Росія може атакувати НАТО швидше, ніж прогнозували: Пісторіус назвав строк

00:04

Російські КАБи під прицілом: експерт окреслив три варіанти протидії

16 листопада, неділя
23:54

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з собакою-детективом за 43 секунди

22:51

"Цього Путін боїться найбільше": експерт назвав ідеальний сценарій завершення війни

21:50

Повернувся з полону 8 місяців тому: помер захисник "Азовсталі"

21:30

Олександр Усик кардинально змінив зачіску і показався в новому образі з дружиною

21:25

Як зігріти дім без техніки та витрат: простий спосіб, що дозволяє зберігати тепло

21:10

Азербайджан приєднався до країн Центральної Азії: що це означає?Погляд

21:05

"Чарівний" спрей обертається ремонтом: куди не варто наносити WD-40 в авто

20:59

Україна перемагає Ісландію у драматичному матчі та продовжує шлях на ЧС - 2026Відео

20:55

"Кримінальна справа": що відбувається з Аллою Пугачовою

Реклама
20:34

"Вау": після екстремального перетворення Джамалу сплутали з Шер

20:30

Відключення світла в Україні - графіки на 17 листопада (оновлюється)

20:27

У Києві можуть закрити метро та зупинити весь електротранспорт: названо умови

20:26

Про нього більшість забули: рецепт легендарного салату, який підкорить всіх

19:52

"Золоте" правило для півоній: як підготувати квіти до зими та уникнути хвороб"Відео

19:35

Погода на завтра 17 листопада - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

19:28

Гороскоп на завтра 17 листопада: Левам - здійснення мрії, Скорпіонам - виснаження

19:27

Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою

18:38

Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

18:32

"Страшно уявити, які там зуби": рибалка спіймав гігантського "монстра"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти