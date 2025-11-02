Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про 'вічний мир'

Трамп наголосив, що зустріч була чудовою для обох країн.

https://glavred.net/world/posle-vstrechi-s-si-czinpinom-tramp-sdelal-zagadochnoe-zayavlenie-o-vechnom-mire-10711538.html Посилання скопійоване

Трамп зробив заяву про мир / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Головне:

Дональд Трамп провів зустріч із Сі Цзіньпіном

Він сказав, що воно приведе до "вічного миру"

Президент США Дональд Трамп зробив багатозначну заяву після зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Зокрема, він наголосив, що вона "приведе до вічного миру". Про це він написав в соцмережі Truth Social.

Трамп також назвав зустріч із китайським лідером "чудовою для обох сторін".

відео дня

"Моя зустріч на рівні G2 із президентом Сі Цзіньпіном із Китаю була чудовою для обох наших країн. Вона приведе до вічного миру та успіху. Нехай Бог благословить як Китай, так і США", - написав президент США.

Варто зауважити, що термін "G2", який використав Трамп, означає формат тісного партнерства між США та Китаєм. Цей термін ще у 2005 році запропонували американські економісти для опису можливої співпраці двох провідних економік світу.

Чи може Китай змусити Путіна закінчити війну

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній сказав, що Китай ніколи раніше не займався врегулюванням війни в Україні, не буде він цього робити і зараз, навіть після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна.

"Китай не буде тиснути на Росію, тому що Путін його повністю влаштовує. Поки ресурси США відволікаються на війну Росії та України, Китай убезпечує себе від Штатів. Відповідно, китайці зацікавлені в тому, щоб американці загрузли в цій війні", - наголосив він.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном - що відомо

Як повідомляв Главред, 30 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив із Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Вважається, що зустріч Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном може стати поворотним моментом у його зусиллях щодо завершення війни в Україні, адже російська військова кампанія багато в чому тримається на підтримці Китаю.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач говорив, що є ймовірність того, що США зможуть переконати Пекін відмовитися від закупівлі російської нафти.

Читайте також:

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред