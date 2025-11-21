Розміром із Люксембург: які землі має віддати Україна згідно з планом Трампа

З'явилася карта, на якій показано території, які Україна має здати згідно з цим "мирним планом.

Які землі має віддати Україна згідно з планом Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скриншот із відео

Які великі міста входять у поступки

Що може отримати Україна натомість

План президента США Дональда Трампа пропонує Україні віддати рф 2300 кв. км території, що можна порівняти з розміром Люксембургу.

Згідно з даними AFP, передбачається, що Київ має поступитися майже 5000 кв. кілометрів у Донецькій області, які за планом Трампа мають стати буферною зоною.

У ці територіальні поступки входять великі міста Краматорськ і сусідній Слов'янськ, а також невелика ділянка площею 45 кв. км у Луганській області.

Натомість Москва повинна буде вийти з територій у Харківській (2000 кв. км), Дніпропетровській (450 кв. км), Сумській (300 кв. км) і Чернігівській (20 кв. км) областях.

Агентство Reuters також опублікувало карту, на якій показано території, які Україна має здати згідно з цим "мирним планом".

Які території має віддати Україна згідно з планом Трампа / Фото: reuters.com

Мирний план Трампа - новини за темою

Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував мирний план Дональда Трампа. Під час засідання з членами Радбезу РФ він заявив, що США просили російську сторону проявити гнучкість щодо українського врегулювання.

Як писав Главред, адміністрація Дональда Трампа запропонувала план завершення війни, який фактично означає капітуляцію України. У плані міститься 28 пунктів, зокрема скорочення армії, відмова від вступу в НАТО і територій Донбасу.

Тим часом європейські союзники разом із президентом України відкинули ключові положення запропонованого США та Росією плану припинення війни. У суботу європейські лідери планують провести окрему зустріч на полях саміту "Великої двадцятки" в Південній Африці, щоб визначити подальші спільні кроки.

Що таке AFP? Агентство Франс Прес (фр. L'Agence France-Presse, AFP) - французьке інформаційне агентство, засноване 1944 року в Парижі. На сьогоднішній день є одним з найбільших міжнародних новинних постачальників (третім після Associated Press і Reuters). До структури AFP входять 200 інформаційних бюро у 150 країнах світу, в яких працює близько 2326 журналістів. Новини агентства транслюються кількома іноземними мовами: французькою, англійською, арабською, португальською, іспанською, китайською та німецькою, пише Вікіпедія.

