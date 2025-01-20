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Трамп на порозі президентства: з'явилася програма інавгурації

Руслана Заклінська
20 січня 2025, 12:46
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Трамп і його дружина зустрінуться з Джо Байденом і Джилл Байден у Білому домі на традиційному чаюванні.
Трамп на порозі президентства: з'явилася програма інавгурації
Як пройде інавгурація нового президента США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Інавгурація Дональда Трампа розпочнеться ранковою службою в Церкві Святого Йоана о 8:00 за місцевим часом
  • Основні урочистості відбудуться в Конгресі США
  • Присяга та промова Трампа заплановані на 12:00 (19:00 за Києвом)

Інавгурація обраного президента США Дональда Трампа передбачає низку урочистих заходів та офіційних церемоній. Урочистості розпочнуться о 8 ранку в США. Про це повідомляє "Укрінформ".

Програма почнеться з ранкової служби в єпископальній Церкві Святого Йоана біля Білого дому о 8:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом). Після цього Дональд Трамп і його дружина Меланія зустрінуться з 46-м президентом Джо Байденом та першою леді Джилл Байден у Білому домі, де відбудеться традиційне чаювання на честь нового президента.

відео дня

Основні урочистості відбудуться в Конгресі США. Через снігопад та холодну погоду основні заходи перенесли всередину будівлі Капітолія, а глядачі зможуть спостерігати за ними в критій спортивній арені Capital One Arena.

О 10:00 (17:00 за Києвом) розпочнеться підготовча програма, що включатиме виконання протокольних обов'язків та музичну частину. Трамп і новий віцепрезидент Джей Ді Венс складуть присягу близько 12:00 за Вашингтоном (19:00 за Києвом), після чого Трамп виголосить свою інавгураційну промову.

Далі відбудеться офіційне прощання з Джо Байденом та Камалою Гарріс. Після урочистостей Трамп вирушить до президентського кабінету в Конгресі для підписання перших указів і призначень у своїй адміністрації.

Після цього новий президент і віцепрезидент відвідають інавгураційний обід у Національній скульптурній залі Конгресу США, а також проведуть огляд військових підрозділів біля сходів Капітолія. Після урочистостей Трамп попрямує до Білого дому для традиційної церемонії в Овальному кабінеті.

Увечері відбудуться три інавгураційні бали. Перший, Liberty Ball, розпочнеться о 19:00 (2:00 21 січня за Києвом), а о 19:30 (2:30 за Києвом) відбудеться бал головнокомандувача. Також буде проведено бал для донорів.

Наступного дня Трамп відвідає традиційну молитву у Вашингтонському національному соборі. Ця подія стане завершенням інавгураційної програми нового президента США.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

План Трампа щодо завершення війни - останні новини

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, має рішучий намір завершити війну РФ проти України. Майбутній радник із національної безпеки Майк Волтц зазначив, що для цього потрібно вирішити три ключові питання: хто має брати участь у переговорах, як залучити сторони до діалогу і якою має бути угода.

Також мирний план Дональда Трампа для України може включати два пункти: призупинення питання членства України в НАТО та заморожування бойових дій уздовж фактичної лінії фронту. У Києві цей сценарій вважають невигідним, адже він не вирішує проблему російської агресії та може призвести до відновлення бойових дій.

Як повідомляв Главред, Трамп, ймовірно, не зможе ініціювати мирні переговори між Росією та Україною на умовах, прийнятних для Кремля. Як зазначає Bloomberg, це виглядало б як капітуляція, а не мирна угода, якої прагне Україна.

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"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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