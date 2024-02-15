Трамп хоче примусити Україну до переговорів із Путіним: у Bloomberg розкрили деталі

Свій план Дональд Трамп планує реалізувати в разі обрання на посаду президента США.

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Трамп хоче посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, сайт Кремля

Експрезидент США Дональд Трамп розглядає можливість примусу України до переговорів про припинення війни з країною-агресором Росією, якщо він повернеться до влади наступного року.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, радники Трампа обговорювали питання про те, як посадити за стіл переговорів президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна на початку потенційного другого президентського терміну Трампа.

"Один із радників Трампа заявив, що обіцянка припинити військову допомогу США може допомогти Україні сісти за стіл переговорів, тоді як загроза збільшення допомоги США може підштовхнути Росію", - пише видання.

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Bloomberg додає, що радники Трампа Ларрі Кудлоу і Роберт О'Браєн публічно наполягали на посиленні санкцій проти Центрального банку Росії, щоб вплинути на Путіна.

Зазначається також, що наразі ніхто не веде переговорів із російськими або українськими посередниками, почасти тому, що це, ймовірно, суперечить Закону Логана - закону США, який забороняє приватним особам вести переговори від імені уряду.

Республіканці блокують військову допомогу Україні

13 лютого сенатори США ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон заявив, що не виноситиме законопроєкт про військову допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

Президент США Джо Байден розкритикував Джонсона і закликав винести документ на розгляд у Палаті представників "негайно". Байден заявив, що підтримка законопроєкту означає протистояння російському диктатору Путіну.

Імовірний кандидат на посаду президента США, 45-й глава держави Дональд Трамп "закликав" Сенат не голосувати за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він вважає, що Штати мають давати гроші в борг, а не просто так.

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