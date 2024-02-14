"Ініціатива" Трампа про допомогу Україні: республіканці з ним поговорили, деталі

У Республіканській партії є сенатори, які підтримують "ідею" Дональда Трампа про те, щоб давати гроші в борг Україні та іншим союзникам США.

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Одна частина республіканців підтримала Трампа, але декотрі виступили проти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Низка сенаторів від Республіканської партії обговорили з можливим кандидатом від своєї політичної сили в президенти США Дональдом Трампом ініціативу щодо, мовляв, надання Україні допомоги у вигляді кредиту. Одна частина республіканців підтримала "ідею", а інша виступила проти.

Як повідомляє The Hill, деякі республіканці днями говорили з Трампом щодо його так званої ініціативи.

"Нас була група, і ми обговорювали, як зрозуміти, що він думає, і чи серйозно він ставиться до цього, тому що якщо так, то з'ясуймо, як це можна зробити... це була насправді чудова розмова", - заявив сенатор Маркуейн Маллін, який голосував проти допомоги Києву. відео дня

Сенатор Кевін Крамер, який підтримав своїм голосом документ, що передбачає допомогу Україні на суму 60 мільярдів доларів, сказав, що теж говорив із Трампом, ідеї якого, мовляв, набирають неабиякого імпульсу, оскільки не є "надмірно образливими для отримувачів".

Сенатор Ліндсі Грем підтримав "ідею" Трампа.

"Додатковий пакет допомоги має бути кредитом для відповідних країн, як це пропонує президент Трамп... кредит на дружніх умовах дає Америці, яка глибоко загрузла в боргах, шанс отримати наші гроші назад і змінює парадигму того, як ми допомагаємо іншим. Президент Трамп має рацію, наполягаючи на тому, щоб ми мислили нестандартно", - вважає законодавець.

Утім, не всі республіканці це підтримали.

"У випадку з Україною, наприклад, вони не зможуть заплатити. Їхня економіка зруйнована. Це фіговий листок. Але якщо він хоче фіговий листок, і якщо він потрапить до Палати представників, то я краще отримаю його, ніж нічого", - зазначив сенатор Мітт Ромні.

У лавах демократів піддали критиці заяву Трампа.

"Трамп - не президент Сполучених Штатів. У нього були жахливі ідеї, коли він був президентом Сполучених Штатів. Зараз його ідеї ще гірші, і той факт, що мої колеги-республіканці все ще дозволяють йому смикати себе за ниточки, є трагічним", - наголосив сенатор Кріс Мерфі.

Трамп і допомога Україні від США

Раніше Дональд Трамп звернувся до Сенату і вибухнув "умовою" щодо допомоги Україні. Мовляв, потрібно давати гроші союзникам тільки в борг, а не як підтримку. Водночас сам Трамп закликав Сенат не підтримувати пакет законопроектів, спрямованих на військову підтримку України, Ізраїлю і Тайваню.

Допомога Україні на $60 млрд "зв'яже руки" Трампу, вважає сенатор-республіканець Джеймс Венс. За його словами, фінансування військової підтримки в рамках нових законопроектів триватиме до вересня 2025 року. Якщо Трамп стане президентом, він тривалий час не зможе реалізувати свою політику щодо цієї ситуації. Інакше Трамп ризикує нарватися на імпічмент.

Також Дональд Трамп піддав критиці НАТО через Україну. Як стверджує політик, Альянс має надавати підтримку Києву на тому самому фінансовому рівні, що й Штати.

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