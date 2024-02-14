Республіканець Джонсон не виноситиме допомогу Україні на розгляд Конгресу - NYT

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон розкритикував законопроєкт через виключення положень про безпеку американського кордону.

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Майк Джонсон не виноситиме законопроєкт про допомогу Україні на розгляд у Палаті представників / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон заявив, що не виноситиме законопроєкт про військову допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

Джонсон розкритикував цей законопроєкт через виключення положень про безпеку американського кордону, пише New York Times.

"Республіканці Палати представників від самого початку дискусій чітко заявили, що будь-яке законодавство про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому кордоні", - наголосив Джонсон.

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Сенатори сподіваються, що Палата представників все ж таки ухвалить законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Президент США Джо Байден також закликав Джонсона винести документ на розгляд у Палаті представників "негайно".

"Я закликаю спікера дозволити повному складу Палати представників висловитися, і не дозволити меншості найекстремальніших голосів у Палаті заблокувати цей законопроєкт навіть для голосування", - заявив глава Білого дому.

Глава Білого дому зазначив, що підтримка цього законопроєкту покаже українцям та іншим міжнародним партнерам, що "що Америці можна довіряти. На Америку можна покластися і що Америка виступає за свободу".

Також Байден заявив, що підтримка законопроєкту означає протистояння російському диктатору Путіну.

"Ви маєте вирішити, ви за Україну чи за Путіна. Ми ніколи ні перед ким не схиляємося, і тим більше не перед Володимиром Путіним", - заявив Байден.

Однак, як пише NYT, ситуація, що склалася, свідчить про те, що законопроєкт може пройти через Палату представників лише для двопартійної коаліції, подібної до тієї, що є в Сенаті.

Військова допомога Україні

8 лютого Сенат ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

11 лютого Сенат США проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, яке відбудеться найближчими днями.

13 лютого Сенатори США ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Американський лідер Джо Байден звернувся до Палати представників США із закликом якнайшвидше підтримати законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо для України. Ми вже бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на передовій, поки війська РФ продовжують атакувати, а Путін мріє підкорити український народ", - цитує Білий дім позицію Байдена.

Водночас імовірний кандидат на посаду президента США, 45-й глава держави Дональд Трамп "закликав" Сенат не голосувати за допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він вважає, що Штати мають давати гроші в борг, а не просто так.

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