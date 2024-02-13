США ні перед ким не схиляються і перед Путіним теж: Байден бурхливо виступив у Конгресі

Президент Джон Байден закликав Конгрес остаточно ухвалити законопроєкт про допомогу Україні та наголосив, що США не кланяються перед Путіним.

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"Ми ніколи ні перед ким не схиляємося - і точно не перед Володимиром Путіним" - президент Байден / колаж Главред, фото УНІАН та скріншот із відео

Президент США Джо Байден вельми бурхливо та емоційно відреагував на ухвалення Сенатом законопроєкту, що передбачає продовження військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Під час звернення у вівторок, 13 лютого, Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно винести законопроєкт на розгляд і не дати меншості "найбільш радикальних голосів" заблокувати навіть саме голосування. Керівник Білого дому окремо наголосив, що цей законопроєкт - критично важливий, оскільки забезпечує підтримку Україні на тлі повномасштабної російської агресії.

Байден наголосив, що в українських солдатів закінчуються артилерійські снаряди, підрозділи змушені розподіляти боєприпаси, а сім'ї бояться, що наступний удар "занурить їх у темряву або ще гірше". Ухвалення законопроєкту, додав він, посилає чіткий сигнал українцям і партнерам США - Америці можна довіряти, вона відстоює свободу, "ми ніколи ні перед ким не схиляємося - і точно не перед Володимиром Путіним".

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Допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що Сенат ще на крок наблизив голосування щодо допомоги Україні від США. Сенат США в понеділок, 12 лютого, проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України.

Також раніше повідомлялося, що допомога Україні на $60 млрд "зв'яже руки" Трампу. Законопроєкт, який включає військову допомогу для України на суму 60 мільярдів доларів, діятиме до вересня 2025 року. Таким чином, якщо Дональд Трамп стане новим президентом США, він тривалий час не зможе проводити свою політику з цього питання. Сенатор-республіканець Джеймс Венс сказав, що ситуація може стати "пасткою" для Трампа. Якщо Трамп на посаді президента спробує щось змінити, з'являться підстави для імпічменту.

Але вже у вівторок, 13 лютого 2024 року, сенатори в остаточній версії підтримали законопроєкт про міжнародну допомогу трьом державам - Україні, Ізраїлю та Тайваню. У документі передбачається відправлення 95,3 млрд доларів. Конкретно офіційний Київ має отримати трохи більше 60 млрд доларів.

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