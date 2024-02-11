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Трамп звернувся до Сенату і вибухнув "умовою" щодо допомоги Україні

Андрій Ганчук
11 лютого 2024, 12:54
У ситуації, коли Україна гостро потребує військової допомоги Сполучених Штатів, Трамп використовує, зокрема, і цю ситуацію, у своїй передвиборчій пропаганді.
Трамп, Україна
США не повинні давати гроші Україні, Ізраїлю і Тайваню "просто так" - Трамп / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Імовірний кандидат на пост президента США, 45-й глава держави Дональд Трамп "закликав" Сенат не голосувати за допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він вважає, що Штати мають давати гроші в борг, а не, мовляв, просто так.

На своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social він розповів про те, що США, мовляв, повинні давати гроші своїм союзникам лише за умови боргових зобов'язань.

"Ми більше ніколи не повинні давати гроші без надії на повернення або без певних умов. Сполучені Штати більше не повинні бути дурними", - вважає політик.

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Водночас він закликав Сенат не голосувати за пакет допомоги, який включає фінансування військової підтримки України, Ізраїлю і Тайваню.

"Вони хочуть дати майже 100 мільярдів доларів кільком країнам, 100 мільярдів доларів. Я сказав: "Чому ми це робимо? Якщо ви це робите, то дайте їм не 100 мільярдів доларів, а позику", - наголосив Дональд Трамп.

Заяви Трампа про Україну

Дональд Трамп, який, імовірно, стане офіційним кандидатом у президенти США від Республіканської партії, раніше говорив, що він у разі свого обрання буцімто швидко завершить війну Росії проти України. Мовляв, він чудово ладнає з Путіним.

Крім того, Трамп "пропонував віддати" РФ російськомовні області України, щоб завершити війну. За логікою Трампа Україну начебто й питати не будуть.

Зеленський жорстко відповів на пропаганду Трампа - він порадив американцеві подумати, що той робитиме, якщо Росія нападе на НАТО, і що йому варто думати, перш ніж озвучувати якісь речі.

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