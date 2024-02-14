У Сенаті США придумали, як обійти відмову Джонсона голосувати за допомогу Україні - Politico

Майк Джонсон відхилив законопроєкт про нацбезпеку на суму 95 млрд доларів, оскільки він не містив положень про посилення безпеки кордонів.

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Демократи сподіваються, що "зможуть загнати Джонсона в кут" / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, president.gov.ua, скріншот

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не виноситиме на голосування ухвалений Сенатом законопроєкт про військову допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню. Однак, його можуть "загнати в кут" і змусити змінити рішення, пише Politico.

Джонсон відхилив законопроєкт про нацбезпеку на суму 95 млрд доларів, оскільки він не містив положень про посилення безпеки кордонів.

"Республіканці в Палаті представників хочуть знайти власний засіб для розв‘язання проблем національної безпеки та кордонів. А Джонсон стикається з тиском з боку консерваторів, які вимагають виступити проти будь-якого фінансування України", - йдеться у статті.

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При цьому деякі члени Палати представників натякають, що прагнутимуть змістити його, якщо представник Республіканської партії поставить на обговорення закон про допомогу Україні.

"Тим часом демократи сподіваються, що "зможуть загнати Джонсона в кут", просуваючи процедурний маневр, відомий як клопотання про звільнення, що дасть їм змогу провести голосування щодо законопроєкту, ухваленого Сенатом", - зазначає видання.

Клопотання про звільнення (discharge petitions) використовується, коли голова комітету відмовляється включити документ до порядку денного. У такий спосіб ініціатори клопотання "звільняють" комітет від розгляду законопроєкту і можуть обійти опір голови.

Таке клопотання потребує схвалення абсолютної більшості (218 голосів).

Видання зазначає, що демократам необхідно, щоб більшість членів Палати представників підписали угоду, включно з частиною республіканців у Палаті представників.

Військова допомога Україні

8 лютого Сенат ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.

11 лютого Сенат США проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, яке відбудеться найближчими днями.

13 лютого Сенатори США ухвалили клопотання про припинення дебатів щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон заявив, що не виноситиме законопроєкт про військову допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

Президент США Джо Байден розкритикував Джонсона і закликав винести документ на розгляд у Палаті представників "негайно".

Байден заявив, що підтримка законопроєкту означає протистояння російському диктатору Путіну.

"Ви повинні вирішити, ви за Україну чи за Путіна. Ми ніколи ні перед ким не схиляємося, і тим більше перед Володимиром Путіним", - сказав глава Білого дому.

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