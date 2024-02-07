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"Усе йде до перемоги Трампа": політолог сказав, чого варто боятися Україні

Альона Вороніна
7 лютого 2024, 04:55
Заяви Трампа про "мир за 24 години" не мають відношення до реальності. Нам не варто розраховувати на те, що Трамп робитиме серйозну ставку на підтримку України.
Дональд Трамп, Андрей Золотарев
Політолог спрогнозував, до чого варто бути готовою Україні у разі перемоги Трампа на виборах у США/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США, то нам не варто розраховувати на те, що він робитиме серйозну ставку на підтримку України. Але поведінку Трампа спрогнозувати важко, адже він не послідовний, а імпульсивний. І ця імпульсивність може повернути справу в будь-який бік.

У той же час заяви Трампа по можливість "миру в Україні за 24 години" – це всього лиш передвиборча риторика, яка не має ніякого відношення до реальної політики. Таку думку висловив директор аналітичного центру Третій сектор, політолог Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду.

За словами Золотарьова, станом на зараз очевидно, що Трамп може обійти Байдена у передвиборчих гонках.

"Зараз Трамп на п'ять пунктів обходить Байдена. Втім, поки що залишається відкритим питання судових позовів і можливості участі Трампа у виборчій кампанії. Хоча, на думку низки американських експертів, якби замість Трампа у виборах брали участь Десантіс або Гейлі, у них були б не менші шанси перемогти Байдена. Байден втрачає бали, і це факт. Поки що все йде до перемоги Трампа на виборах", – зазначив політолог.

Згідно з прогнозом Золотарьова, якщо Трампа не знімуть із перегонів юридичним шляхом (шляхом судової казуїстики), він може перемогти Байдена.

"Поки що все йде до цього, оскільки у Байдена немає гучних перемог, але є великі проблеми. Проблеми – не лише в Україні, а й на Близькому Сході, і в південно-східній Азії. Поки що дії його команди нагадують режим пожежників: тут трохи пригасили, а там загорілося", – сказав політолог.

За його словами, важко прогнозувати, як саме перемога Трампа може вплинути на Україну. Політолог нагадав, що колись саме за президентства Трампа США почали надавати Україні "джавеліни" і "стінгери", чого не було раніше.

"Що це може принести нам? У Росії вже раз обпеклися: у Кремлі пили шампанське після перемоги Трампа, але він не виправдав їхніх очікувань. І він цілком може не виправдати їхніх очікувань і цього разу. У Кремлі ж, прийнявши готовність до компромісів за слабкість, можуть і ноги покласти на стіл, що, безумовно, може розлютити імпульсивного Трампа. Але не варто забувати, що ті самі "джавеліни" та "стінгери" в Україну почали надходити саме за Трампа. До цього – за демократів – наша країна не отримувала серйозних постачань озброєнь, окрім радарів, "хаммерів" і певної кількості стрілецької зброї", – зазначив Золотарьов.

Але, за словами політолога, Трамп є передусім ізоляціоністом. Тому не варто розраховувати на те, що він робитиме серйозну ставку на підтримку України. Хіба що Кремль допоможе якимись своїми "благодурностями".

"Я б поки що не давав прогнозу, оскільки у Трампа немає послідовності, але є імпульсивність, і ця імпульсивність може повернути справу в будь-який бік. А що стосується заяви Трампа про "мир за 24 години", про те, що він вирішить питання війни в Україні за добу, то це передвиборча риторика. Під час виборів політики часто роблять подібні заяви, пропонуючи прості рішення складних проблем. До реальної політики це не має жодного стосунку", – підсумував Золотарьов.

Дивіться відео, в якому Андрій Золотарьов оцінив сценарій "НАТО в обмін на території":

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Як результати виборів у США можуть вплинути на Україну

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозепп Боррель відповів на впевненість Трампа закінчити війну в Україні за "24 години". Боррель наголосив, що сумнівається у такій здатності Трампа.

Також раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зробив прогноз, що буде з допомогою Україні, якщо прийде Трамп. Україна чекає на позитивне рішення щодо подальшої військової підтримки з боку США в результаті дебатів у Конгресі, сказав Буданов.

Нагадаємо, раніше у Financial Times зазначали, що Трамп може пожертвувати Україною заради крісла в Білому домі. Зазначається, що Трампу була б на руку поразка України, якби вона сталася перед виборами у США і дала йому змогу заявити про слабкість і провал адміністрації Байдена.

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