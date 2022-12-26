"Тільки посилить НАТО": експерт оцінив перспективи входу України в Альянс і в ЄС

На думку експерта Тараса Загороднього, тепер центр ваги і безпеки в НАТО буде остаточно переміщений в країни Східної Європи.

Загородній, Україна, НАТО / Колаж фото УНІАН

Україна тільки посилить НАТО, і в самому Північноатлантичному Альянсі це чудово розуміють. Про це говорив політичний і економічний експерт Тарас Загородній В інтерв'ю Главреду.

"У НАТО ми будемо інтегруватися швидше, ніж в Євросоюз. Якби рішення про прийом України в НАТО приймали військові, це питання вирішилося б відразу. Тому що, по-перше, наша країна успішно переходить на стандарти Альянсу, а, по-друге, демонструє військовий потенціал, здатний захистити країни НАТО. По суті, сьогодні українська армія і український народ працюють за весь Альянс. Блок НАТО створювався як організація, здатна протистояти Радянському Союзу і забезпечувати безпеку Європи. І при всіх нюансах Альянс виявився ефективний: він існує 70 років, і за цей час на його території не відбувалося серйозних конфліктів. Єдиний виняток - питання про Північний Кіпр, що виник в 70 – і роки, коли були невеликі сутички між країнами НАТО − Туреччиною і Грецією", - говорить експерт.

На думку Загороднього, тепер центр ваги і безпеки в НАТО буде остаточно переміщений в країни Східної Європи.

"Щодо необхідності прийому України в НАТО серед ряду країн Альянсу склався консенсус, в першу чергу, мова йде про країни Східної Європи. Війна показала, що стара Європа, перш за все, Франція, Німеччина та Італія, не здатні забезпечити безпеку Європи. Більш того, вони стали одним з рушіїв війни в Україні, тому що при їх мовчазній згоді почалася ця війна. Непрямою причиною цієї війни стала також невиразна політика США при Обамі, коли Росії пробачили війну проти Грузії в 2008 році. Тому Україна тільки посилить НАТО, і в самому Альянсі це розуміють. Хоча ще будуть звучати різні думки, адже стара Європа усвідомлює, що центр ваги і безпеки в НАТО переміщається в Східну Європу, а стрижнем цієї безпеки і самого блоку тепер стануть Україна, Польща, країни Балтії і Скандинавії – Всі країни, що знаходяться в безпосередній близькості від Росії. Ця раціональна концепція, швидше за все, буде підтримана британцями і американцями, відповідно, інтеграція України в НАТО може відбутися швидше. Вступ України в НАТО дуже вигідно, в тому числі, з точки зору економіки. Адже якщо буде створена зона стабільності і безпеки, стане зрозуміло, в яку країну інвестувати гроші", − говорить експерт.

На його думку, оформлення вступу України до НАТО залежатиме від того, як скоро офіційному Києву вдасться відновити територіальну цілісність країни.

"Генсек НАТО Єнс Столтенберг вже заявив, що після війни Україна буде прийнята до Альянсу. Але, думаю, все залежатиме від того, як швидко Україні вдасться відновити територіальну цілісність і повернути всі окуповані території, включаючи Крим. Так що Україна активно інтегрується в НАТО вже зараз. Фактично ЗСУ вже є неформальною частиною військ НАТО, плюс йде активне навчання українських солдатів. У цьому напрямку ми рухаємося досить швидко", − підсумував Загородній.

Заява Макрона про "гарантії безпеки" для агресора-Росії

Президент Франції Еммануель Макрон на початку грудня сказав, що Росії, мовляв, повинні бути надані свої "гарантії" в майбутній концепції безпеки Європи. Однак такі гарантії можуть бути отримані Москвою, коли вона повернеться до переговорного процесу.

Втім, він також уточнив, що рішення про те, коли повинні відбутися переговори між Україною і Росією, повинен приймати Київ.

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією, ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут - це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити переговори з РФ)", - сказав Макрон.

Секретар Ради національно безпеки і оборони України Олексій Данілов піддав жорсткій критиці слова Макрона про нібито "гарантії безпеки" окупанту РФ. Данілов підкреслив, що ніякої підкилимної дипломатії більше бути не повинно, а кращою гарантією стане демілітаризація і позбавлення Росії ядерної зброї.

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