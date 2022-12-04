Позбавлення України ядерної зброї - найкраща гарантія безпеки для світу та Європи, - Данілов / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розкритикував ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про надання, мовляв,"гарантій безпеки" агресору Росії. За його словами, час для підкилимної дипломатії вже закінчився, а кращими гарантіями стануть демілітаризація і денуклеаризація країни-окупанта.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook чиновник вказав Макрону, що його ініціатива, яка передбачає гарантії безпеки агресору Росії замість покарання, неприйнятна.

За словами Данілова, навпаки, гарантії безпеки потрібні Європі і світу. Їх основа - демілітаризація РФ і позбавлення держави-окупанта ядерної зброї.

"Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Питання – гарантувати безпеку світу від т.зв. росії, а не навпаки. Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована т.зв. росія – краща гарантія миру для Європи та світу. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари", - підкреслив Олексій Данілов.

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Заява Макрона про "гарантії безпеки" для Росії

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що Росія, мовляв, повинна отримати свої "гарантії" в майбутній концепції європейської безпеки. Такі "гарантії", на його думку, Москві слід надати, коли вона повернеться за стіл перемовин.

Однак, вважає французький президент, рішення про проведення перемовин між Києвом і Москвою повинна приймати Україна.

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією, ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут - це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити перемовини з РФ), - підкреслив Макрон.

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