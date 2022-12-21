Скарги на "НАТО в Україні", брязкання ядеркою і мобілізація: головне з виступу диктатора Путіна

Глава Кремля Путін повелів своїм військам окупантів вчитися у Північноатлантичного альянсу і намагатися, мовляв, перейняти їх військову тактику.

Ядерна тріада Росії на 91% складається з сучасних озброєнь - Путін / Скріншот YouTube

Диктатор країни-агресора Росії Володимир Путін виступив на колегії окупаційного Міністерства оборони і зробив низку заяв. Російський директор заявив про розвиток ядерної зброї, поскаржився на "НАТО в Україні", повелів свої військам вчитися у Альянсу, розповів про проблеми з мобілізацією і пригрозив, мовляв, нарощуванням військового потенціалу Москви.

Під час свого виступк, який відбувся в середу, 21 грудня, він також розповів про проблеми армії окупантів з безпілотниками і оснащенням військових. Також, за словами Путіна, воювати проти України готуються 150 тисяч нових окупантів.

Головні заяви Путіна

"150 тисяч з 300 тисяч мобілізованих зараз проходять підготовку на полігонах, інша половина - в зоні бойових дій, цього для СВО достатньо"

"У січні на бойову службу вийде "Адмірал Горшков з новітніми "Цирконами".

"Рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%"

"Актуальне завдання для російської армії - розвиток технології застосування бойових безпілотників. Досвід спеціальної військової операції показав, що використання безпілотників стало практично повсюдним і такий арсенал засобів повинен бути в бойових відділеннях, взводах, ротах, батальйонах. Ціль повинна визначатися максимально швидко, інформація передаватися для нанесення удару в режимі реального часу. БПЛА повинні бути ув'язані між собою, інтегровані в єдину розвідувальну мережу"

"Проти Росії активно використовується військовий потенціал і можливості практично всіх країн НАТО. Вся інформація про їхні сили та засоби добре відома. Міноборони і Генштабу доручено проаналізувати досвід і тактики НАТО, включити їх в програму підготовки військ і оснащення армії"

"Часткова мобілізація виявила певні проблеми, потрібно модернізувати систему військкоматів"

"Росія продовжуватиме розвиток ядерної тріади: "Це головна гарантія збереження нашого суверенітету і територіальної цілісності"

"У Росії є вся інформація про сили і засоби НАТО, які застосовуються в Україні для протидії Росії, повідомив Путін. Вся інформація повинна бути ретельно проаналізована"

"Росія продовжуватиме нарощувати військовий потенціал"

"Все, що необхідно бійцеві - має бути сучасним і надійним"

"Потрібно чути тих, хто не замовчує проблеми. Міноборони необхідно уважно ставитися до критики на свою адресу, навіть емоційної, чути і своєчасно реагувати на неї"

Війна Росії проти України

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний нещодавно в інтерв'ю The Economist розповів, що агресор РФ від кінця січня або в березні може піти в новий широкомасштабний наступ. Ворог може знову спробувати захопити Київ, піти в атаку на Донбасі чи півдні. Силам оборони України потрібна зброя.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наступні півроку стануть вирішальними для України. Він закликав країни Заходу підтримати українську державу у відбитті ракетних атак РФ, забезпечити стійкість країни взимку, посилити військову допомогу і допомогти в просуванні формули миру.

Командувач Оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук сказав, що ЗСУ розглядають сценарій можливого нападу Росії з півночі, сходу та півдня. Наступ з території Білорусі може відбутися або наприкінці лютого, або пізніше. Україна готується до відбиття можливої ворожої атаки.

Дивіться відео ТСН - Росія зібралася довго воювати проти України

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