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Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в Казахстані

11 січня 2022, 09:28

Президент Казахстану підкреслив, що"місія миротворчих сил успішно завершена". Процес виведення контингенту почнеться 13 січня і займе близько 10 днів.

Касим-Жомарт Токаєв
Касим-Жомарт Токаєв / akorda.kz

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) в країні.

За його словами, виведення сил почнеться 13 січня, передає Zakon.kz.

Токаєв додав, що процес виведення контингенту займе близько 10 днів.

"Основна місія миротворчих сил ОДКБ успішно завершена. Через два дні почнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе не більше 10 днів", - заявив Токаєв.

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ)

Регіональна міжнародна організація. Її метою є "зміцнення миру, міжнародної та регіональної безпеки й стабільності, захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів, пріоритет у досягненні яких держави-члени віддають політичним засобам".
ОДКБ була заснована 15 травня 1992 після підписання Договору про колективну безпеку в Ташкенті (Узбекистан). Вищим органом є Рада колективної безпеки (СКБ), яка призначає Генерального секретаря організації.
У ОДКБ входять: Вірменія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

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Протести в Казахстані

Мітинги в Казахстані проти різкого підвищення цін на скраплений газ почалися 2 січня в Жанаозені Мангістауської області. Потім вони переросли в масові протести.

Влада запровадила надзвичайний стан: спочатку в Алмати й Мангістауській області, пізніше - в столиці та у всіх інших регіонах країни.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на певний термін. У зверненні Казахстану до ОДКБ говорилося, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

Вранці 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що конституційний порядок в основному відновлено у всіх регіонах республіки. При цьому в країні триває антитерористична операція, оголошено "червоний" рівень небезпеки.

Пізніше в п'ятницю Токаєв дав наказ відкривати вогонь щодо учасників масових акцій протесту на ураження без попередження. Демонстрантів він назвав "злочинцями", "вбивцями"і " бандитами". За словами лідера Казахстану, вести з ними переговори нерозумно.

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