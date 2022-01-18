Відключення Росії від SWIFT за напад на Україну: у США заявили про плани щодо контрудару Заходу

Захід, як і раніше, розглядає можливість відключення Росії від SWIFT / Reuters

США розглядають всі варіанти можливих нових санкцій проти РФ, включаючи відключення держави від SWIFT. Вашингтон продовжує консультації з союзниками і працює над жорсткими обмеженнями, запуск яких відбудеться у разі військового вторгнення Росії в Україну.

У своєму Twitter журналістка американського телеканалу Fox News Джекі Хайнріч опублікувавла цитату високопосадовця Ради національної безпеки, яка фактично спростовує відомості про те, що Захід відмовляється розглядати можливість відключення Росії від міжнародної системи платежів SWIFT. Штати і союзники вивчають всі варіанти дій у відповідь на випадок запуску Москвою сценарію військової операції проти України.

читайте такожВідключення РФ від SWIFT і відмова Заходу від нафти і газу: експерт пояснив провал сценарію"Всі варіанти (санкцій проти Росії) залишаються на столі. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими партнерами з приводу суворого покарання Росії у разі, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, 17 січня німецьке видання Handelsblatt опублікувало матеріал про те, що США та Євросоюз вже не вивчають варіант з відключенням Росії від SWIFT у разі військової атаки Москви на українську державу. За даними журналістів, Захід побоюється дестабілізації ситуації на фінансових ринках і створення в середньостроковій перспективі платіжної системи, де західний світ не домінуватиме. Наразі Штати і країни-союзники нібито зосередилися на санкціях проти російських банків.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Захід та РФ в період з 10 по 13 січня провели серію перемовин щодо безпеки. Дискусії проходили на тлі стягування Росією військ до кордонів України і звинувачення Москви в погрозах НАТО російським рубежам.

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Представниця Вашингтона на перемовинах, заступниця держсекретаря Венді Шерман сказала про те, що США не збираються йти на поступки Росії щод низки стратегічно важливих питань. Зокрема, американці не готові гарантувати Москві нерозширення НАТО і відмову України від курсу на євроатлантичну інтеграцію. Російській державі пригрозили жорсткими санкціями у разі військової атаки на Україну.

Делегат РФ, заступник голови МЗС Сергій Рябков заявив, що Росія не збирається атакувати Україну. При цьому Москва вимагає гарантій від НАТО, згідно з якими Україна та Грузія нібито не повинні коли-небудь вступити до Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками Ради НАТО-Росія, яка відбулася 12 січня, зробив заяву про те, що військово-політичний блок не готовий до поступок, пов'язаних з територіальною цілісністю України, Грузії та Молдови. У Росії немає права вето на розширення Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг попередив Росію про посилення присутності НАТО у Східній Європі у тому випадку, якщо Москва піде на нове військове вторгнення в Україну.

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