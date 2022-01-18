УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Відключення Росії від SWIFT за напад на Україну: у США заявили про плани щодо контрудару Заходу

18 січня 2022, 12:27

Західний світ продовжує консультації з питань нових санкцій щодо Москви, заявили у Раді национальної безпеки США.

SWIFT
Захід, як і раніше, розглядає можливість відключення Росії від SWIFT / Reuters

США розглядають всі варіанти можливих нових санкцій проти РФ, включаючи відключення держави від SWIFT. Вашингтон продовжує консультації з союзниками і працює над жорсткими обмеженнями, запуск яких відбудеться у разі військового вторгнення Росії в Україну.

У своєму Twitter журналістка американського телеканалу Fox News Джекі Хайнріч опублікувавла цитату високопосадовця Ради національної безпеки, яка фактично спростовує відомості про те, що Захід відмовляється розглядати можливість відключення Росії від міжнародної системи платежів SWIFT. Штати і союзники вивчають всі варіанти дій у відповідь на випадок запуску Москвою сценарію військової операції проти України.

читайте такожВідключення РФ від SWIFT і відмова Заходу від нафти і газу: експерт пояснив провал сценарію"Всі варіанти (санкцій проти Росії) залишаються на столі. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими партнерами з приводу суворого покарання Росії у разі, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, 17 січня німецьке видання Handelsblatt опублікувало матеріал про те, що США та Євросоюз вже не вивчають варіант з відключенням Росії від SWIFT у разі військової атаки Москви на українську державу. За даними журналістів, Захід побоюється дестабілізації ситуації на фінансових ринках і створення в середньостроковій перспективі платіжної системи, де західний світ не домінуватиме. Наразі Штати і країни-союзники нібито зосередилися на санкціях проти російських банків.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Захід та РФ в період з 10 по 13 січня провели серію перемовин щодо безпеки. Дискусії проходили на тлі стягування Росією військ до кордонів України і звинувачення Москви в погрозах НАТО російським рубежам.

Реклама

Представниця Вашингтона на перемовинах, заступниця держсекретаря Венді Шерман сказала про те, що США не збираються йти на поступки Росії щод низки стратегічно важливих питань. Зокрема, американці не готові гарантувати Москві нерозширення НАТО і відмову України від курсу на євроатлантичну інтеграцію. Російській державі пригрозили жорсткими санкціями у разі військової атаки на Україну.

Делегат РФ, заступник голови МЗС Сергій Рябков заявив, що Росія не збирається атакувати Україну. При цьому Москва вимагає гарантій від НАТО, згідно з якими Україна та Грузія нібито не повинні коли-небудь вступити до Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками Ради НАТО-Росія, яка відбулася 12 січня, зробив заяву про те, що військово-політичний блок не готовий до поступок, пов'язаних з територіальною цілісністю України, Грузії та Молдови. У Росії немає права вето на розширення Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг попередив Росію про посилення присутності НАТО у Східній Європі у тому випадку, якщо Москва піде на нове військове вторгнення в Україну.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії новини США SWIFT новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Відключення Росії від SWIFT за напад на Україну: у США заявили про плани щодо контрудару Заходу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняМісячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішення Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати бідуКоли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду Водохреща 2022: коли набирати воду, як правильно зберігати і використовувати святу водуВодохреща 2022: коли набирати воду, як правильно зберігати і використовувати святу воду Ні замінити, ні переоформити: у Приватбанку не хочуть видавати нові картиНі замінити, ні переоформити: у Приватбанку не хочуть видавати нові карти "Картки на їжу": українцям назвали терміни запровадження продуктових чеків"Картки на їжу": українцям назвали терміни запровадження продуктових чеків
13:00

Гороскоп на завтра, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - вороги

12:57

Обоє рухалися на зелений: водій збив на смерть жінку на переході через несправний світлофорФотоВідео

12:55

"НАТО прагне окупувати Україну": у РФ придумали "план вторгнення" АльянсуВідео

12:45

Мережу здивувало відео, як київський комунальник "боровся" з тротуарним стовпчикомВідео

12:36

Комаровський назвав топ-4 симптоми, які є у хворої на грип людини

Реклама
12:27

Відключення Росії від SWIFT за напад на Україну: у США заявили про плани щодо контрудару Заходу

12:24

На Полтавщині цього року реалізують 19 об’єктів "Великого будівництва" Зеленського

12:21

Шанс для студентів: оприлюднено умови участі в чемпіонаті "Метінвесту"

12:20

Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла, як себе почуває онкохвора мама зараз

12:06

Завтра в Україну прибуде держсекретар США Блінкен - ЗМІВідео

12:00

На Волині чоловіка на 4 роки відправили до в'язниці за крадіжку пляшки горілки

11:55

В АТБ попередили про можливе зникнення продуктів - причинаВідео

11:54

Тетянин день 2022: дата, традиції і заборони свята

11:27

СидОренки-СидорЕнки повертаються на 1+1 - подробиці нового сезону улюбленого родинного серіалуВідео

11:24

"Усередині команди спілкуємося російською": у Києві відома IT-компанія потрапила у скандал через мовуВідео

11:12

Росія нагнітатиме війну на Донбасі під виглядом "захисту громадян РФ" - Зеленський

11:01

Такої інформації не отримували: У МЗС України спростували евакуацію дипломатів РФ із країниВідео

10:55

17-річна дочка Моніки Белуччі показала гнучке струнке тіло в цілісному латексному костюмі

10:55

Директор ЦРУ зустрівся з Зеленським під час таємного візиту в Україну – CNN

10:39

Четверте щеплення від COVID-19 не захищає від Омікрона - ізраїльські вчені

Реклама
10:33

Росія може стягнути до кордонів України мільйон військових: Залужний закликав реально оцінювати сили РФ

10:03

Вітер здув 3-метровий хрест з купола: в Софійському соборі збираються зняти погано закріплені хрестиВідео

09:55

У Мінекономіки придумали змінити порядок відпустки по догляду за дитиною: деталі Закону

09:45

Студенти українських вишів і коледжів зможуть поборотися за роботу в "Метінвесті"

09:20

Санкцій проти Північного потоку-2 найближчим часом не буде, бо це роз’єднає союзників – Сенат СШАВідео

09:17

У МЗС РФ спростували евакуацію російських дипломатів з України

09:11

Водохреща 2022: коли набирати воду, як правильно зберігати і використовувати святу воду

09:04

Мама завела нову сім'ю, а дитина бродила голодна: що відомо про смерть 11-річного Максима із Запоріжжя

08:45

Найгарніший френч манікюр 2022, що розтопить навіть найхолодніше серцеФото

08:42

Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду

08:42

МишодраківкаПогляд

08:36

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2022: Овнам – вороги, Тільцям – знаки згори, Терезам - любовВідео

08:24

Штормовий вітер і сильні заметілі: українців попередили про небезпечну погодуВідео

07:46

Британія літаками C-17 поставляє протитанкове озброєння в Україну

07:19

Канада перекидає спецназ в Україну через ризик вторгнення Росії - ЗМІВідео

07:16

Прикмети на 18 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

07:12

Астролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбі

06:45

Путін проти гривніПогляд

06:39

Росія збирається евакуювати дипломатів з України - NYT

05:24

4 геніальних способи використання шкірки від апельсина

Реклама
05:15

Гороскоп Таро на лютий 2022: Близнюки стануть щасливчиками місяцяВідео

04:09

Що буде зі здоров'ям, якщо є чорнослив - дослідження вчених

03:45

Молодша сестра Дмитра Комарова у відвертій фотосесії показала ідеальні форми

03:22

Вакцинація від COVID-19 стане регулярною – у Pfizer зробили невтішний прогнозВідео

02:41

Як правильно занурюватися в ополонку на Водохреща - відповідь лікарів

02:31

Гороскоп Таро для Тельців на лютий 2022: сплеск емоцій, крутий поворот і щастя в кінціВідео

01:33

Вчені знайшли новий засіб від похмілля

01:13

Гола Анастасія Волочкова прикрила свої принади лише напівпрозорою хусточкою

00:53

Даша Астаф'єва показала соковиті форми в бікіні і звинуватила пенсіонерів у своїй "невдалій" позі

00:48

Різкий ривок долара: розкрито найгірший сценарій девальвації гривніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти