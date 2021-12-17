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Атака військами на Україну і відключення SWIFT: в ЄС поставили Москві жорстку умову

17 грудня 2021, 19:19

Євросоюз планує впровадити санкції і проти російських олігархів.

SWIFT
ЄС вивчає можливість відключення Росії від SWIFT / Reuters

Російські фінансові установи будуть відключені від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у тому випадку, якщо Росія піде на реалізацію сценарію щодо військового вторгнення в Україну. Євросоюз також може впровадити санкції і проти великого російського бізнесу.

Як повідомляє Financial Times, під санкції Євросоюзу повинні потрапити приватні російські банки і експорт низки технологій до Росії. Швидше за все, мова може йти про обмеження в хімічній і телекомунікаційній сферах.

читайте такожВідключення РФ від SWIFT та відмова Заходу від нафти і газу: експерт пояснив провал сценаріюТакож вказується, що заплановані санкції і проти олігархів. Наразі прізвища представників великого бізнесу не вказуються.

Представники уряду Німеччини підкреслили, що поки що конкретики відносно обмежень щодо Росії немає, тому що незрозуміло, який насправді збиток своїми діями може завдати Москва самому Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в ЄС за призовом Києва вже працюють над новими санкціями проти Росії у разі військової ескалації російської держави проти України. За його словами, обговорюється питання обмежень торгівлі та інвестицій з РФ, санкцій проти суверенного боргу, обмеження фінансових операцій, а також відключення Москви від SWIFT.

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Санкції ЄС проти Росії і ризик військового вторгнення в Україну

Згідно з даними агентства Bloomberg, чотири провідні держави Європейського Союзу – ФРН, Франція, Італія та Іспанія – наразі не готові підтримати процедуру прискореного обговорення санкцій проти Росії у зв'язку із загрозою російського військового вторгнення в Україну.

Європа розглядає варіанти зупинки заходів, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу Північний потік-2 і відключення російських банків від системи фінансування Заходу.

Також в ЄС є країни, які вважають, що Росія не планує військового вторгнення в Україну і стягнула війська до українських кордонів з метою чинення тиску.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що в ЄС виступають на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та готові до жорсткої відповіді у разі військової атаки Росії на українську державу.

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