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Відключення SWIFT: у Росії кажуть, що переживуть, але в санкції не вірять

19 грудня 2021, 20:54

У РФ не бояться даних загроз.

SWIFT
SWIFT може не стати в Росії / panarmenian.net

У разі вторгнення Росії в Україну, Захід погрожує відключити її від SWIFT. У Москві відповіли на це попередження. Там запевняють, що переживуть такі зміни. І при цьому сумніваються, що Захід введе таку санкцію, пишуть росСМИ з посиланням на голову правління "Банку ВТБ" Андрія Костіна в ефірі одного з російських каналів.

Зокрема, Костін вважає, що відключення від SWIFT малоймовірно.

"Звичайно, виживемо, безумовно, але я не думаю, що до цього дійде. Це був би дуже серйозний захід, недружній - це мало сказати", - сказав Костін.

Тим часом, відключення від SWIFT підтвердив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, назвавши його "ядерним".

Нагадаємо, політичний експерт Геннадій Дубов заявив, що відключення Росії від SWIFT навряд чи істотно зашкодить Москві, оскільки у держави давно є своя платіжна система. Відмова Європи від російських енергоносіїв також під сумнівом. У разі реального попередження про санкції, Захід назвав би чіткий алгоритм дій. Під приводом захисту України від російського вторгнення Києву можуть поставити умову виконання Мінських угод у чинній редакції.

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