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Країни Європи можуть приєднатися до "вісі зла" , якщо інакше не поставитися до РФ - Данілов

Дмитро Відоменко
21 листопада 2023, 10:48
Секретар РНБО Данілов заявив, що до "вісі зла" Китай-Росія-Іран можуть приєднатися деякі країни Європи, якщо Захід не змінить ставлення до РФ
Данілов, Росія
До "осі зла" ("Китай-Росія-Іран") можуть приєднатися країни Європу-Данилов / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що до "вісі зла("Китай-Росія-Іран") можуть приєднатися деякі країни Європи, якщо Захід не змінить свого ставлення до країни-агресора РФ. Про це він повідомив на Halifax International Security Forum.

За словами чиновника, у світі зростає геополітична конкуренція між США і Китаєм, все частіше звучать слова про "новий світовий порядок і багатополярний світ".

"Росія-загроза для України, Китай — основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран — виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни у ставленні заходу до Росії, зміни в самій Росії, то через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої увійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран і РФ, але і деякі європейські країни", — сказав Данілов.

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Як каже чиновник, що війна на Близькому Сході, внутрішньополітична ситуація в США та інших західних країнах впливають на підтримку України.

"Увага до України може падати через прогнозовані конфлікти на Близькому Сході, Балканах, Кавказі, Центральній Азії, навколо Арктики і за володіння ресурсами. На заході буде відчуватися втома від війни. Але потрібно спільно працювати над консолідацією союзників і партнерів щодо подальшої підтримки України", — підсумував він.

Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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РНБО Іран Олексій Данілов новини Китаю війна Росії та України
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