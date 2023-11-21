Країни Європи можуть приєднатися до "вісі зла" , якщо інакше не поставитися до РФ - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що до "вісі зла("Китай-Росія-Іран") можуть приєднатися деякі країни Європи, якщо Захід не змінить свого ставлення до країни-агресора РФ. Про це він повідомив на Halifax International Security Forum.
За словами чиновника, у світі зростає геополітична конкуренція між США і Китаєм, все частіше звучать слова про "новий світовий порядок і багатополярний світ".
"Росія-загроза для України, Китай — основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран — виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни у ставленні заходу до Росії, зміни в самій Росії, то через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої увійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран і РФ, але і деякі європейські країни", — сказав Данілов.
Як каже чиновник, що війна на Близькому Сході, внутрішньополітична ситуація в США та інших західних країнах впливають на підтримку України.
"Увага до України може падати через прогнозовані конфлікти на Близькому Сході, Балканах, Кавказі, Центральній Азії, навколо Арктики і за володіння ресурсами. На заході буде відчуватися втома від війни. Але потрібно спільно працювати над консолідацією союзників і партнерів щодо подальшої підтримки України", — підсумував він.
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
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