Там трирівневий захист: скільки енергооб'єктів витримають влучання ракет

Агентство відновлення захищає 90 енергооб'єктів від уламків.

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Українські енергооб'єкти перебувають під 3-рівневим захистом / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупанти намагалися знищити об'єкти енергетичної інфраструктури України. Це, ймовірніше за все, буде відбуватися і протягом цього сезону. Україна змогла підготуватися до ракетних атак. Нині такі об'єкти мають трирівневий захист. Про це заявило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Перший рівень забезпечує спорудження габіонів та біг-бегів. Зазначається, що Агентство відновлення захищає від уламків 90 об'єктів у 21 області.

Другий рівень забезпечує спорудження бетонних конструкцій навколо основної мережі "Укренерго". Під захистом від дронів та шахедів знаходяться 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

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Третій рівень - захист від ракет. Під захистом перебувають 22 підстанції у 14 ракет. Вони зможуть витримати пряме влучання найпотужнішими ракетами, повідомляють у відомстві.

Чи будуть відключати світло в Україні

Поки графіки відключень світла не діють. Проте графіки відключення світла вже розробили в деяких областях України. У разі атак на енергоінфраструктуру з боку Росії віялові відключення можуть застосовуватися вже з 1 жовтня.

В Укренерго розповіли, що буде зі світлом у вересні-жовтні. За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, підготовка до опалювального сезону йде за планом. Світло відключати не будуть, проте ситуація може коригуватися через російські обстріли.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що серйозні проблеми зі світлом та опаленням можуть виникнути в Києві та Одесі, напружена ситуація загрожує Кременчуку, Житомиру, Кропивницькому та Запоріжжю. У зоні ризику і прифронтові міста.

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