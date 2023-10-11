Яким буде закінчення війни: експерт назвав 3 сценарії

Навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

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Експерт назвав 3 сценарії закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, Вікіпедія

Війна в Україні може тимчасово припиниться і почне діяти так званий "Мінськ-3". Це є один з можливих сценаріїв розвитку подій на фронті. Про це в інтерв'ю Главреду розповів Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде.

За таким сценарієм країна не зможе дозволити собі розслабитися, адже рано чи пізно РФ знову може спробувати захопити нові території.

"Який би правитель не прийшов до влади в Росії через 5-10 років, населення буде жадати реваншу і завершення війни на своїх умовах", - говорить Рустамзаде. відео дня

Ще один сценарій передбачає капітуляцію Росії. При цьому Україна поверне всі свої території, Москва втратить свою ядерну зброю і будуть встановлені для окупантів квоти на чисельність Збройних сил.

"Такий сценарій забезпечить Україні безпеку на 10-20 років", - переконаний експерт.

Згідно з третім сценарієм, Україна поверне землі, проте в РФ залишиться ядерка і ніяких інших обмежень не буде.

"Такий сценарій також не можна називати повноцінною перемогою Києва, тому що Україна, в залежності від того, хто керуватиме Росією, зіткнеться з ядерним шантажем і спробами силового тиску", - говорить експерт.

Рустамзаде переконаний, що якщо в країні буде розвиватися останній сценарій, то над Україною весь час буде нависати загроза відновлення бойових дій.

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний Азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Коли закінчиться війна в Україні?

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував ймовірні терміни війни РФ проти України. На його думку, війна РФ проти України не буде довготривалою, адже росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив журналіст Олександр Сотник, війна в Україні може закінчитися раптово.

"На превеликий жаль, я дуже промахнувся, коли говорив, що до кінця 2023 року все це закінчиться, але ще є час, щоб це сталося. Тому що диктатор раптово смертний, і, коли його не стане, все закінчиться раптово, і за стіл переговорів все-таки сядуть", - сказав Сотник.

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