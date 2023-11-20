"У росіян захисту майже нема": ЗСУ луплять по ворогу новим типом озброєння

Українські військові почали застосовувати новий тип озброєння. ЗСУ б'ють по ворогу снарядами до ракетного комплексу "Точка-У". Про це в ефірі 24 каналу заявив полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.
Це балістичне озброєння достатньо давнє. Завдяки йому ЗСУ мають змогу бити по окупантах на відстані 70-120 кілометрів. Один з таких ударів був здійснений по аеродрому росіян. Уламки нового озброєння виявили на місці влучання на території Бєлгородського аеродрому.
"Хороша зброя, особливо уламково-фугасна бойова частина, вона вибухає в повітрі і накриває відтинок близько 3 га, це приблизно футбольне поле", - каже Світан.відео дня
Полковник зазначив, що ракетний запас до цих установок відстріляли ще на початку повномасштабного вторгнення. Однак нещодавно вони з'явилися знову. Експерт переконаний, що це пов'язано з передачею військової допомоги від союзників України.
Повідомляється, що у окупантів немає захисту від цих ракет, окрім установки С-400.
Як повідомляв Главред, 7 вересня губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про атаку безпілотником на промисловий об'єкт в Брянську, Міністерство оборони Росії стверджувало, що один з двох безпілотників був знищений в повітрі.
Раніше в РФ прогримів вибух на заводі з виробництва "Іскандерів". Спочатку була версія, що Воткінський завод атакував дрон. Потім з'ясувалося, що до вибуху призвела детонація виробу в бронекапсулі.
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