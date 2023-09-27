УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Наступного року ми переможемо": у Міноборони України зробили приголомшливий прогноз

Ангеліна Підвисоцька
27 вересня 2023, 22:23 оновлено 27 вересня, 22:27
Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
ВСУ
Війна в Україні може закінчиться наступного року / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Україна може перемогти у війні вже наступного року. За допомогою партнерів ЗСУ переженуть РФ в технічному оснащенні. Про це заявив перший заступник Міністра оборони України Олексій Павлюк.

Він зазначив, що в України є озброєння, яке наближає цю перемогу.

"У нас свої ракети. Ми також працюємо, крейсер" Москва " цьому відмінний показник. Ми за допомогою партнерів і самі теж багато робимо для цього, щоб перегнати Росію з технічного оснащення ... Сподіваюся, наступного року ми переможемо", — сказав Павлюк.

відео дня

Коли закінчиться війна

Нагадаємо, що Волкер сказав, що допоможе закінчити війну. Захід не повинен звертати увагу на те, скільки для них коштує день війни в Україні, адже ціна програшу буде набагато більшою, підкреслив ексспецпредставник Держдепу.

Стало відомо, про що говорили Кім Чен Ин і Путін і як це вплине на війну. Кім зробив різку заяву про Україну, цим остаточно означивши свою політичну і військову підтримку Росії.

Також в Україні розповіли, чи зможе РФ "здобути перемогу" до 2025 року. РФ намагається створити ілюзію, про "непереможність" окупантів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

"Наступного року ми переможемо": у Міноборони України зробили приголомшливий прогноз

"Наступного року ми переможемо": у Міноборони України зробили приголомшливий прогноз

22:23 Україна
Росія мітить на посаду в ООН: у Кулеба різко вказали на місце агресора

Росія мітить на посаду в ООН: у Кулеба різко вказали на місце агресора

21:57 Політика
Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

20:39 Політика
Всі головні новини

Останні новини

22:23

"Наступного року ми переможемо": у Міноборони України зробили приголомшливий прогноз

21:57

Росія мітить на посаду в ООН: у Кулеба різко вказали на місце агресора

21:44

Вже кілька днів немає новин про один з напрямків фронту: що сталось

21:09

ЗСУ в якийсь момент не зможуть ефективно застосовувати Abrams: у чому причина

21:02

Баклажани на зиму: швидкий рецепт від Євгена Клопотенко

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:55

До Умерова є питання по сутіПогляд

20:39

Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

20:32

Крига скресла: парламент Болгарії проголосував за поставку несправних ракет С-300 для ЗСУ

20:25

Як швидко протверезіти: три кроки на шляху до хорошого самопочуття, якщо "перебрав"

Реклама
20:20

В Україні розклали по поличках, чи зможе РФ "перемогти" до 2025 року

20:12

"Це буде доленосний час": названа дата вирішального і важливого бою в Україні - прогноз

19:34

Що буде з мобілізацією в Україні: у Міноборони назвали умову її посилення

19:10

Довга війна: які виклики чекають українцівПогляд

19:05

"Бабине літо" не відпускає: де в Україні буде найтепліше

18:44

Момент потрапив на фото: шикарну Демі Мур підвело плаття на заході

18:34

Сергій Філімонов. Руками полонених росіян ліпше не торкатися, і ногами тежВідеоблоги

18:11

Понад 7 млн: Шакіру вдруге звинувачують у шахрайстві

18:05

Шольц заморозив передачу Україні Taurus і боїться конфлікту з РФ - WSJ

18:04

Від перегріву до дивних SMS: 6 ознак злому вашого телефону

18:04

Зірка "Кріпосної" Цимбалюк розповів, чому розлучився з дружиною

Реклама
17:45

Злякався і викликав поліцію: російському пропагандисту підкинули страшний подарунок

17:31

Гороскоп на жовтень 2023 для Близнюків: чого чекати у коханні, роботі, фінансахВідео

17:29

"Зупиняють популяцію": Олег Скрипка порівняв феміністок з епідемією

16:50

Церковне свято 29 вересня: що не можна робити на Харитона Сповідника

16:50

"Мета цього тільки одна": у Зеленського прокоментували повернення частини вагнерівців в Україну

16:49

У ГУР винесли вердикт по Кримському мосту: "гордість Путіна" буде знищено

16:43

Росія влаштувала судилище для 24 полонених "азовців" у Ростові

16:43

"М'ясні" штурми РФ відійшли в минуле: Росія змінює тактику під Бахмутом

16:16

Помер відомий український модельєр

16:14

Що не можна робити 29 вересня, щоб не притягнути бідність: примети дня

15:53

ГУР - про удари по Криму: військам РФ треба забиратися додому, ситуація тривожна

15:52

Як зрозуміти, що у кота глисти: ці найпростіші деталі обов'язково потрібно помітити

15:52

Церковне свято 28 вересня: що не можна робити на святого Микиту Готфського

15:41

"Пряме сполучення": РФ хоче прокласти залізницю до Маріуполя, Волновахи та Донецька

15:30

"Аврора" повертає улюблених Козаків! Відправляйся до пригод у мобільній грі та допомагай відбудувати школи України! новости компании

15:12

Один фактор збільшує шанси ЗСУ прорвати оборону Росії - британські аналітики

15:07

Остапчук похвалився дорогим подарунком юної дружини

15:02

Вдарять морози і піде сніг: синоптик назвав дату, коли почнеться похолодання

15:01

В ОП заявили, що напрацюють зміни до законодавства для розблокування видобувних підприємств

14:50

Можна навіть при дієті: який хліб вважається найкориснішим

Реклама
14:47

Україна в НАТО "в обмін" на території: у Києві розкрили позицію Альянсу

14:35

"Вагнерівці" повернулись до Бахмута: у ЗСУ розповіли про загрози на фронті

14:29

Positiff назвав ім'я жінки, яка "зіпсувала" його стосунки з Потапом

14:13

І на 100 метрів не підлетять: експерти розповіли, чим відлякати голубів від балкона

14:12

"Серйозні люди сядуть за стіл переговорів": зірка Голлівуду Малкович попався на підтримці РФ

14:01

Як зрозуміти погоду по коту: про що нас попереджають пухнасті

13:21

"Будуть гарні новини": у ЗСУ анонсували успіхи на Таврійського напрямку

13:08

Нібито живий: командувача Чорноморським флотом показали на відео, знятому до удару по Севастополю

13:03

Як прибрати запах поту з одягу: 3 безвідмовні засоби, які коштують копійки

13:02

Це треба просто пережити: 3 знакам не пощастить на повний місяць у вересні 2023

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти