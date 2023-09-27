"Наступного року ми переможемо": у Міноборони України зробили приголомшливий прогноз

Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

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Війна в Україні може закінчиться наступного року / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Україна може перемогти у війні вже наступного року. За допомогою партнерів ЗСУ переженуть РФ в технічному оснащенні. Про це заявив перший заступник Міністра оборони України Олексій Павлюк.

Він зазначив, що в України є озброєння, яке наближає цю перемогу.

"У нас свої ракети. Ми також працюємо, крейсер" Москва " цьому відмінний показник. Ми за допомогою партнерів і самі теж багато робимо для цього, щоб перегнати Росію з технічного оснащення ... Сподіваюся, наступного року ми переможемо", — сказав Павлюк. відео дня

Коли закінчиться війна

Нагадаємо, що Волкер сказав, що допоможе закінчити війну. Захід не повинен звертати увагу на те, скільки для них коштує день війни в Україні, адже ціна програшу буде набагато більшою, підкреслив ексспецпредставник Держдепу.

Стало відомо, про що говорили Кім Чен Ин і Путін і як це вплине на війну. Кім зробив різку заяву про Україну, цим остаточно означивши свою політичну і військову підтримку Росії.

Також в Україні розповіли, чи зможе РФ "здобути перемогу" до 2025 року. РФ намагається створити ілюзію, про "непереможність" окупантів.

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