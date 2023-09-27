"Наступного року ми переможемо": у Міноборони України зробили приголомшливий прогноз

Україна може перемогти у війні вже наступного року. За допомогою партнерів ЗСУ переженуть РФ в технічному оснащенні. Про це заявив перший заступник Міністра оборони України Олексій Павлюк.
Він зазначив, що в України є озброєння, яке наближає цю перемогу.
"У нас свої ракети. Ми також працюємо, крейсер" Москва " цьому відмінний показник. Ми за допомогою партнерів і самі теж багато робимо для цього, щоб перегнати Росію з технічного оснащення ... Сподіваюся, наступного року ми переможемо", — сказав Павлюк.відео дня
Коли закінчиться війна
Нагадаємо, що Волкер сказав, що допоможе закінчити війну. Захід не повинен звертати увагу на те, скільки для них коштує день війни в Україні, адже ціна програшу буде набагато більшою, підкреслив ексспецпредставник Держдепу.
Стало відомо, про що говорили Кім Чен Ин і Путін і як це вплине на війну. Кім зробив різку заяву про Україну, цим остаточно означивши свою політичну і військову підтримку Росії.
Також в Україні розповіли, чи зможе РФ "здобути перемогу" до 2025 року. РФ намагається створити ілюзію, про "непереможність" окупантів.
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