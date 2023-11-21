У України є 4 місяці для підготовки до того, що станеться після виборів в РФ - Данілов

В України є 4 місяці, щоб підготуватися до того, що РФ розгорне на повну потужність свій військовий потенціал. Це відбудеться після президентських виборів Путіна в РФ. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у своєму виступі на міжнародному безпековому форумі в Канаді.
Він переконаний, шо після цих виборів авторитарний режим РФ остаточно "зцементується".
"Стратегічні цілі Росії є абсолютно протилежними українським. Це знищення держави Україна та поглинання українського етносу в рамках "руського миру". Кремль не збирається відмовлятися від цієї мети, готується до тривалої війни", – сказав Данілов.
Секретар РНБО додав, що РФ змогла адаптуватись до війни та санкцій і активно "вливає" гроші у ВПК. Економіка РФ поступово переходить на воєнні рейки, додав Данілов.
"Президентські вибори в РФ 17 березня 2024 року – знакова дата для Кремля. Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв’язані ... Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року ... Тому в України та світової спільноти є 3-4 місяці для відповідної підготовки", – сказав Данілов.
Він переконаний, що РФ становить загрозу для сусідів, Європи та світового порядку загалом.
"Ми вважаємо, що найбільш ефективним способом унеможливлення повторної агресії є контрольована декомпозиція Росії на декілька частин. Адже розпад Росії автоматично призведе до демонтажу путінського режиму, десуверенізації РФ, а також її денуклеаризації і демілітаризації", – сказав Данілов.
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
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