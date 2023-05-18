Столтенберг назвав місяць, коли питання передачі Україні винищувачів зрушить з мертвої точки

Столтенберг підкреслив, що постачання зброї розвивалося в міру того, як просувалася війна.

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Столтенберг анонсував обговорення поставок винищувачів Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Міністри оборони держав-членів НАТО будуть обговорювати питання можливої передачі Україні західних винищувачів на зустрічі, яка відбудеться у червні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Spiegel.

Як зазначив Столтенберг, постачання зброї розвивалося в міру того, як просувалася війна. Зокрема, він нагадав, що спочатку важливим було легке протитанкове озброєння, потім з'явилися гаубиці та зенітні установки, а пізніше – танки.

Щодо винищувачів, то генсек НАТО згадав, що деякі країни, такі як Польща та Словаччина, вже передали Києву бойові літаки МіГ-29 радянської розробки.

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"Можу сказати, що ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі як у НАТО, так і у відносинах з Україною. Я очікую, що ця тема порушуватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у червні", - заявив Столтенберг.

Генсек додав, що питання обслуговування винищувачів також є дуже важливим у контексті можливої передачі літаків Україні.

"Ми зараз говоримо не лише про винищувачі, а й про величезну кількість боєприпасів та запасних частин, а також цілодобове технічне обслуговування", - зазначив він.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію і проводити навчання пілотів.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16. Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

Дивіться відео про те, хто із союзників першим передасть Україні F-16:

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