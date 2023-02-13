Захід озброїть ЗСУ тріадою: експерт назвав причину передачі Україні F-16

У західних партнерів видно розуміння потреб України, підкреслив Роман Світан.

ЗСУ можуть отримати літаки F-16 / УНІАН, скріншот

Західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16, заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

У західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

"Ну і, природно, сама концепція наступального озброєння не має на увазі неучасті авіаційної складової. Все, що є в наступі "на землі", є метою для авіації противника. Тому передавати важкі танки і нові БМП без прикриття їх з повітря авіацією - все одно, що затопити їх в Тихому океані. Тобто не було б сенсу їх сюди везти. Тому обов'язково потрібна тріада (танк-БМП-літак/вертоліт, - Главред)", - пояснив військовий експерт.

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Він упевнений в тому, що розуміння цієї концепції є у військових країн-членів НАТО, в тому числі Пентагону.

"Цю концепцію їм розжовують, показують. Над цим працює і українські МЗС, військово-політичне керівництво, і цей рух вже приносить свої плоди. Якщо ми вже чуємо про концептуальну згоду щодо передачі авіації, нехай навіть без розпису за модифікаціями, це вже великий плюс", - додав Світан.

F-16 для України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

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