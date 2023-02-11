Україна стає ближче до отримання F-16: США не проти, щоб в НАТО надали Києву бойову авіацію

Штати підтримують навчання ЗСУ навичкам використання військової техніки Заходу і самі вчать українських військових застосовувати ЗРК Patriot.

Будь-яка країна НАТО може сама передати Україні винищувачі - Білий дім / Колаж Вікіпедія, УНІАН

Будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію і проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Під час брифінгу Білого дому він розповів про те, що передача бойових літаків Україні – суверенне право будь-якої з країн НАТО. Вони самостійно можуть ухвалювати рішення щодо цього питання.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Також представник Білого дому уточнив, що постачання складної військової техніки передбачають системну підготовку, щоб українські фахівці могли в цілому оволодіти її можливостями.

"Ми вже робимо це на базі Fort Sill в Оклахомі. Там українські військові опановують батарею Patriot", - підкреслив Джон Кірбі.

Винищувачі заходу для України

Президент Володимир Зеленський 8 лютого був з візитом у Великій Британії. У Лондоні він зустрівся з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Під час перемовин Сунак припустив передачу Україні винищувачів і заявив, що британці мають намір навчити українських пілотів навичкам управління бойовими літаками стандартів НАТО.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

Україна офіційно направила запит Нідерландам щодо надання винищувачів F-16. В Амстердамі заявили, що швидко літаки передати не вдасться. Потрібно отримати дозвіл від США і провести консультації з країнами-союзниками.

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Наступ Росії: