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"Відкрили двері, але тримають на порозі": політолог оцінив перспективу вступу України до НАТО

Аліна Дембіцька
26 квітня 2023, 02:10
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Ймовірність вступу України до Північноатлантичного альянсу у середньостроковій перспективі становить лише 20%.
Андрей Золотарев, НАТО
Золотарьов оцінив перспективу вступу України до НАТО / УНІАН

У найближчій середньостроковій перспективі, тобто в період до 5 років, Україні членство в НАТО не світить. Наразі ймовірність вступу України до Північноатлантичного альянсу становить лише 20%. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Не виключаю, що у нас можливо все: 5 років тому ніхто й уявити не міг, що орда піде повномасштабною війною на Україну і до останнього моменту здавалося, що це неможливо. Але, тим не менш, це сталося", - зазначив Золотарьов.

Він підкреслив, що ще 5 років тому взагалі не стояло питання про членство Швеції і Фінляндії в НАТО. І хоч армія Швеції вибудувана за стандартами НАТО, але питання було не актуальне. Проте наразі видно, як все повернулося.

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"Якщо станеться щось і буде прийнято політичне рішення, то це можливо. Але ймовірність цього – не більше 20%. Навіть якщо ми виконаємо всі 250 стандартів НАТО, і наша армія дійсно буде вважатися найсильнішою в Європі, не на словах, а на ділі, це ще не відкриває для нас дорогу в НАТО. Так, нам кажуть про відкриті двері, але тримають на порозі", - сказав політолог.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Вступ України до НАТО

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Він заявив, що місце України по праву в НАТО. Тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

"Місце України по праву в НАТО і ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Сьогодні ми обговорили річну ініціативну підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання та доктрини радянських часів до стандартів НАТО. Забезпечити повну оперативну сумісність з Альянсом", - сказав Столтенберг.

Пізніше генсек НАТО заявив, що всі країни-союзники по НАТО досягли консенсусу і домовилися, що Україна в майбутньому вступить до Альянсу. При цьому Столтенберг підкреслив, що зараз основна увага приділяється тому, щоб Україна домоглася перемоги над РФ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ Україна де-факто стала членом НАТО. Він підкреслив, що для вступу України в Альянс де-юре залишилося прийняти тільки політичне рішення.

Дивіться відео про те, що Андрій Золотарьов розповів в інтерв'ю Главреду про членство України в НАТО:

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