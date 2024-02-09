"Став зрадником": Медведєв істерить через призначення Сирського головкомом ЗСУ

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв в істеричній формі прокоментував призначення Олександра Сирського на посаду головнокомандувача Збройних сил України.
Він буквально обрушив прокльони на адресу Сирського. Свою параноїдальну маячню заступник голови Радбезу РФ виклав у Telegram.
При цьому особливу жовч у Медведєва викликав той факт, що Сирський має російське коріння.
У зв'язку з цим одноразовий президент РФ у пориві безсилої злоби назвав Сирського "зрадником".
"Дивлячись на біографію нового головкому ЗСУ Сирського, відчуваєш почуття ненависті, презирства і огиди", - пише він.
Крім того, одіозний російський політик також обурений тим, що Сирський не став на бік окупантів РФ, хоча сам він родом із Росії.
"[Сирський] був радянським російським офіцером, а став бандерівським зрадником, який порушив присягу і служить нацистам, знищуючи своїх близьких. Нехай земля горить у нього під ногами!" - написав Медведєв.
Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент повідомив про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем Зеленський призначив Олександра Сирського.
Також генерал-полковник Олександр Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ. Він наголосив на необхідності організації чіткого планування дій усіх військових підрозділів, розв'язанні питань логістики та визначенні потреб фронту з урахуванням інформації на кожній ділянці бойових дій.
Як повідомляв Главред, помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Волландер заявила, що США працюватимуть із новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Вона назвала його успішним командиром і підкреслила, що в Україні є демократичний цивільний контроль над українськими збройними силами, на відміну від Росії.
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