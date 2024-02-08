Зʼявилась перша реакція США на звільнення Залужного

Кірбі відповів, чи радився Київ з Вашингтоном з приводу змін у командуванні Збройних сил України.

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У США прокоментували відставку Залужного / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот відео

У Вашингтоні відреагували на звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Як зазначив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 8 лютого, США "працюватимуть з будь-ким, хто стоїть на чолі (українського) війська".

На запитання, як Сполучені Штати поставляться на зміни в Генштабі ЗСУ, Кірбі зазначив, що це виключне право українців - вирішувати, кого делегувати на таку високу посаду.

"Президент Зеленський - головнокомандувач своїх збройних сил, він вирішує, яким буде керівництво армії. Це і є цивільний контроль. Ми це знаємо, і будемо працювати з будь-ким, хто стоїть на чолі війська. Ми будемо продовжувати працювати із нашими українськими колегами", - цитує Кірбі українська служба "Голосу Америки". відео дня

Також представник Ради нацбезпеки США зауважив, що йому "невідомо про будь-які дискусії на високому рівні між офіційними особами США та України щодо цього рішення на шляху до ухвалення цього рішення".

"Так, ми постійно спілкуємося з українськими колегами. Але якщо питання полягає в тому, чи ми якимось чином мали право давати схвальну чи несхвально оцінку цьому рішенню - то це неправда. Це рішення Зеленського", - наголосив Кірбі.

Кірбі коментує звільнення Залужного - дивіться відео:

Звільнення Залужного

У четвер ввечері, 8 лютого, президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Згодом представник ОП Михайло Подоляк уточнив, що Банкова не була задоволена результатами літнього контрнаступу ЗСУ 2023 року під головуванням Залужного.

Новим Головнокомандувачем призначено генерала Олександра Сирського, який до цього командував Східним угрупуванням військ.

Крім того, Зеленський перерахував низку змін, на які він чекає вже від нового командування. З-поміж вимог - представити план бойових дій і бачення війни на 2024 рік.

Щонайменше з кінця січня у ЗМІ ходили чутки про підготовку відставки Залужного, але Зеленський нібито зволікав із рішенням.

До слова, у нещодавно опублікованому опитуванні з відповіддю на запитання, як в Україні поставилися б до відставки Залужного, близько 72% українців негативно сприйняли б таке рішення президента Володимира Зеленського.

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