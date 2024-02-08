УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Залужний іде у відставку: усі подробиці

Юрій Берендій
8 лютого 2024, 18:18
Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із Валерієм Залужним та наголосив на необхідності кадрових змін в керівництві ЗСУ.
Залужний іде у відставку: усі подробиці
Зеленський зустрівся із Залужним / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України провів зустріч із з генералом Валерієм Залужним та запропонував йому продовжити перебування в команді. Про це Володимир Зеленський написав у своєму Телеграмі.

"Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", - написав Володимир Зеленський.

У свою чергу Валерій Залужний подякував команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України.

відео дня

"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом", - написав у своєму Телеграмі Валерій Залужний.

Він підтвердив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і зазначив про необхідність зміни підходів та стратегії.

"Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обовʼязково переможуть", - резюмував Валерій Залужний.

Згодом міністр оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У своєму Facebook він подякував Залужному за всі досягнення та перемоги.

"Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними Силами України під час Великої Війни з росією. Збройні Сили України разом з усім Народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність. Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України", - зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомляють джерела Суспільного, в команді Залужного вже очікують на указ про його звільнення. Проте наразі на сайті Офісу президента такого указу ще немає.

Чутки про відставку Залужного - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в західних ЗМІ активно обговорюють можливу відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. За даними The Washington Post, у Києві поки не визначили заміну для Залужного, і на думку журналістів, потенційних наступників не видно.

Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон не буде втручатися у можливе рішення щодо відставки Залужного. Білий дім вже повідомив про свою позицію офіційному Києву.

У своєму інтерв'ю італійським журналістам Зеленський вперше публічно згадав можливість відставки Залужного. За словами глави держави, Україні потрібно провести кадрове оновлення, не тільки у військовому керівництві.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні відставка Залужного
Реклама

Головне за день

Найгірший сценарій для ЗСУ: названо терміни "обвалу" фронту без допомоги США – NYT

Найгірший сценарій для ЗСУ: названо терміни "обвалу" фронту без допомоги США – NYT

18:30 Світ
Залужний іде у відставку: усі подробиці

Залужний іде у відставку: усі подробиці

18:18 Україна
Кібератака ГУР: у програмі управління дронами РФ стався масовий збій

Кібератака ГУР: у програмі управління дронами РФ стався масовий збій

17:35 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:30

Найгірший сценарій для ЗСУ: названо терміни "обвалу" фронту без допомоги США – NYT

18:18

Залужний іде у відставку: усі подробиці

18:13

50 млрд євро не покриють потреби України: в Європарламенті дали тривожний прогноз

18:00

Коли сіяти насіння перцю на розсаду в Україні: найкращі 2 місяці

17:37

Чому не можна пити свіжий буряковий сік: є 8 категорій людей, яким він шкідливий

Після 17 березня на Росію чекають нові сталінські часи, розпочнуться масові репресії – ГельманПісля 17 березня на Росію чекають нові сталінські часи, розпочнуться масові репресії – Гельман
17:35

Кібератака ГУР: у програмі управління дронами РФ стався масовий збій

17:24

"Допомоги ФРН буде недостатньо": Шольц жорстко висловився про підтримку України

17:05

Масований наступ на Кринки: в ЗСУ розповіли про ситуацію на лівому березі Дніпра

16:31

Температура зросте до +14: синоптик назвала дату різкого потепління

Реклама
16:31

"Місто змінюється по годинах": у МВА розповіли про критичну ситуацію в Авдіївці

16:28

Що робити, коли розетка іскрить: як уберегти житло від великої біди

16:21

Операція "Наступник": експерт розповів, скільки ще буде правити Путін

16:13

РФ вдарила по Селидовому балістикою з КНДР: є жертва, серед поранених – дитинаФото

16:00

Тімур Мірошниченко розкрив свій "захмарний" гонорар за Нацвідбір-2024

15:55

Е-квиток для військових буде, але, найімовірніше, не у "Дії": коментар Федорова

15:22

"У нашій родині поповнення": нова пасія Налчаджиоглу поділилася важливою новиною

15:08

Новий "бунт" фермерів: у Польщі та Угорщині погрожують блокувати кордон з Україною

14:53

"Капці святого Спиридона і рани": кума Путіна Марченко видала маячню в "Паломниці"

14:48

Лише 1 з 9 людей помітить другого коня за 10 секунд: надзвичайно складна загадка

14:43

В Естонії скасували концерт Клави Коки, яка виступала на окупованих територіях України

Реклама
14:39

Соліст гурту ТіК Віктор Бронюк показав, який вигляд мав 20 років тому

14:20

Королівський експерт: король Чарльз відчайдушно хоче помиритися з принцом Гаррі

14:17

Бої за кожну вулицю: в британській розвідці оцінили ситуацію в Авдіївці

14:10

Як українці дивилися телеканали, серіали та новини у січні: аналітика від Київстар ТБ

13:57

Чому вага перестала зменшуватися при схудненні: тренерка назвала ТОП-5 важливих причинВідео

13:53

Багато, швидко і без мук: як почистити часник за хвилину

13:47

Другий після Путіна: з виборів президента РФ зняли "антивоєнного" кандидата

13:43

У Росії терміново госпіталізовано Панкратова-Чорного

13:36

385 бойових вильотів: трагічно загинув відомий український військовий льотчик

13:04

Екіпаж не вижив: в ЗСУ підтвердили знищення російського "Алігатора"

12:54

За що у пенсіонерів можуть відібрати українську пенсію: юристи назвали причини

12:50

Солістка А-студіо вагітна втретє

12:35

Новий масштабний ракетний удар по Україні: Ігнат розповів, коли чекати обстрілу

12:19

Чи можна носити срібло і золото разом: як таке поєднання впливає на людину

12:18

Сніг і заморозки не виключені: якою буде погода в Україні навесні

12:00

Нові правила мобілізації: все, що відомо про законопроєкт 10449Ексклюзив

11:58

"Знищили важливий об'єкт окупантів": генерал розкрив шалені втрати РФ на фронті

11:54

Олена Кравець розповіла, чи повернеться взагалі у "Вечірній квартал"Відео

11:53

Росіяни намагаються блокувати стратегічне місто: в ЗСУ зробили важливу заяву

11:50

У Нікополі розстріляли авто заступника мера: він загинувФото

Реклама
11:39

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Кроликам - розгубленість, Тиграм - виклик

11:38

Три тривожні причини: чому сниться один і той самий сон

11:20

У Києві на Оболоні терміново розгорнули нові блокпости: що відомо

11:06

Бійці ССО провели надскладну операцію "Говерла" і захопили важливу висотуВідео

11:00

Арахамія розповів, що Рада доопрацьовуватиме в законі про мобілізацію

10:55

Коли сіяти цвітну капусту на розсаду: урожаю позаздрять сусіди

10:53

Прийняли ряд важливих рішень: Сирський розповів про ситуацію під Бахмутом

10:37

У Зеленського відреагували на жорстокі обстріли РФ та пояснили їх цілі

10:31

Ексдружина Остапчука приголомшила фанатів і повідала про те, чим заробляла у 18 років

10:11

Слава Камінська публічно обізвала свого коханого

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти