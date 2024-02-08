Залужний іде у відставку: усі подробиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із Валерієм Залужним та наголосив на необхідності кадрових змін в керівництві ЗСУ.

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Зеленський зустрівся із Залужним / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України провів зустріч із з генералом Валерієм Залужним та запропонував йому продовжити перебування в команді. Про це Володимир Зеленський написав у своєму Телеграмі.

"Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", - написав Володимир Зеленський.

У свою чергу Валерій Залужний подякував команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України.

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"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом", - написав у своєму Телеграмі Валерій Залужний.

Він підтвердив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і зазначив про необхідність зміни підходів та стратегії.

"Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обовʼязково переможуть", - резюмував Валерій Залужний.

Згодом міністр оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У своєму Facebook він подякував Залужному за всі досягнення та перемоги.

"Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними Силами України під час Великої Війни з росією. Збройні Сили України разом з усім Народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність. Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України", - зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомляють джерела Суспільного, в команді Залужного вже очікують на указ про його звільнення. Проте наразі на сайті Офісу президента такого указу ще немає.

Чутки про відставку Залужного - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в західних ЗМІ активно обговорюють можливу відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. За даними The Washington Post, у Києві поки не визначили заміну для Залужного, і на думку журналістів, потенційних наступників не видно.

Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон не буде втручатися у можливе рішення щодо відставки Залужного. Білий дім вже повідомив про свою позицію офіційному Києву.

У своєму інтерв'ю італійським журналістам Зеленський вперше публічно згадав можливість відставки Залужного. За словами глави держави, Україні потрібно провести кадрове оновлення, не тільки у військовому керівництві.

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