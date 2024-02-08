Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Сирського

Відтепер ЗСУ очолюватиме нова управлінська команда, яка має об'єднати бачення війни на всіх рівнях керівництва, заявив Зеленський.

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Президент України призначив нового головкома ЗСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, armyinform.com.ua

Президент Володимир Зеленський оголосив про призначення генерала Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних Сил України. Раніше цю посаду займав Валерій Залужний. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

"Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що відтепер ЗСУ очолюватиме нова управлінська команда, яка має об'єднати бачення війни на всіх рівнях керівництва. Він підкреслив, що під керівництвом генерала Сирського працюватимуть також інші досвідчені командувачі, які успішно проявили себе у різних військових операціях.

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"Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача", - додав Зеленський.

Особливу увагу президент звернув на досягнення генерала Сирського в обороні та наступі. Він зазначив, що Сирський успішно керував Київською оборонною операцією та провів Харківську визвольну операцію.

"2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України", - підсумував президент.

Відставка Валерія Залужного

Нагадаємо, у ЗМІ активно обговорювалась відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. В The Washington Post зазначило, що поки в Києві не визначили його заміну.

Як повідомляв Главред, 8 лютого Зеленський провів зустріч із з генералом Валерієм Залужним та запропонував йому продовжити перебування в команді. Незабаром міністр оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У інтерв'ю італійським журналістам президент Зеленський вперше відреагував на чутки про можливе звільнення генерала Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент тоді заявив про необхідність перезавантаження та зміни керівництва, не тільки у військовій сфері, але й загалом в Україні.

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