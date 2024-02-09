Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ

В армії України слід організувати чітке і детальне планування дій усіх військових підрозділів, вирішити питання логістики, визначити потреби фронту з урахуванням інформації на кожній ділянці бойових дій, зберегти життя українських солдатів і впровадити нові технологічні рішення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал полковник Олександр Сирський.
У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що потрібно провести комплексні зміни у військах і назвав ключові завдання.
Детальне планування
За словами Сирського, потрібно забезпечити чітке і детальне планування дій усіх підрозділів.
"На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів", - зазначив Сирський.
Вирішення питань логістики
Бойові частини мають отримувати все необхідне якомога швидше.
"Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики", - вважає воєначальник.
Усі потреби фронту мають бути відомі командуванню
"Знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці – завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів", - сказав Сирський.
Потрібно зберегти життя і здоров'я військових
Слід зберігати баланс між виконанням бойових завдань і відновленням військових і підрозділів.
"Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним", - запевнив воєначальник.
Нові технологічні рішення
Потрібно запустити нові технологічні рішення для того, щоб здобути перемогу над ворогом.
"Запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні", - додав він.
Успіх Україні принесуть лише зміни та постійне вдосконалення своїх дій на полі бою.
"Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні", - підкреслив Олександр Сирський.
Відставка Залужного і призначення Сирського
Президент Володимир Зеленський 8 лютого повідомив про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. За словами гаранта, він провів зустріч із Залужним, під час якої було ухвалено рішення про те, що потрібно провести кадрові зміни у керівництві військами.
Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Сирського, про що повідомив у своєму відеозверненні. На сайті глави держави було опубліковано відповідний указ. Зеленський назвав Сирського одним із найдосвідченіших воєначальників.
У Пентагоні відверто висловилися щодо призначення Сирського головкомом ЗСУ - помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки у Пентагоні Селеста Волландер сказала, що Сирський - успішний командир. Штати вже з ним працювали і продовжать співпрацю.
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