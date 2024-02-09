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У Пентагоні відверто висловилися щодо призначення Сирського головкомом ЗСУ

Олексій Тесля
9 лютого 2024, 00:50
США працюватимуть із новим головкомом ЗСУ, заявила Селеста Волландер.
Сирський
Селеста Волландер прокоментувала питання призначення Олександра Сирського головкомом ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: Air Force Tech. Sgt. Jack Sanders, DOD/Пухопутні війська ЗСУ

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки прокоментували питання зміни головнокомандувача Збройних сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.

США працюватимуть із новим головкомом ЗСУ Олександром Сирським, заявила помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Волландер, повідомляє Reuters.

Як каже офіційний представник Міністерства оборони США, Сирський - успішний командир.

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Вона також звернула увагу на те, що в Україні є демократичний цивільний контроль над збройними силами на відміну від Росії.

"Сполучені Штати поважають і працюватимуть із тим, кого демократично обрана влада, лідер, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем, і ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, як ми робили це раніше", - додала Волландер.

Зміна головкому ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський зняв Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ . Замість нього бойовими діями тепер керуватиме генерал Олександр Сирський, який до цього командував Східним угрупованням ЗСУ.

Як підкреслив пізніше глава держави, він чекає від Сирського "реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік" з урахуванням наявної ситуації на полі бою.

Як повідомлялося раніше, соцопитування на тему, як в Україні поставилися б до відставки Залужного, близько 72% українців негативно сприйняли б таке рішення президента Володимира Зеленського.

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ЗСУ Пентагон Олександр Сырский
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