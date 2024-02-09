Відставка Залужного - новий етап у війні, але Зеленський ризикує помилитися - The Economist

Заміна Валерія Залужного на Олександра Сирського на посаді командувача Збройних сил сприймається так, наче сталося щось доленосне.

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The Economist опублікувало статтю, присвячену можливим наслідкам відставки Залужного / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, ОП

Звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знаменує новий та вирішальний етап у війні - той, у якому президент Володимир Зеленський ризикує помилитися. Про це йдеться у статті видання The Economist, присвяченій можливим наслідкам відставки головкома ЗСУ.

Видання зазначає, що заміна Валерія Залужного на Олександра Сирського на посаді командувача Збройних сил сприймається так, наче сталося щось доленосне.

"Частково це пов'язано з вирішальною роллю генерала Залужного в доблесній відсічі російським військам у перші дні вторгнення, а також з його популярністю серед особового складу і цивільного населення України", - пишуть журналісти.

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The Economist зазначає, що "відмінності між актором-політиком і його загартованим у боях командувачем ЗСУ частково стосувалися культури та особистості".

"Лише коли російська та українська армії окопалися, а лінія фронту застопорилася, ці тертя почали завдавати шкоди. Не секрет, що в міру того, як їхні стосунки погіршувалися, вони також почали розходитися в поглядах на те, що робити на полі бою. Що насправді прирекло стосунки між Зеленським і генералом Залужним, то це зміна поглядів президента на те, як війна визначатиме, якою країною має стати Україна", - ідеться в статті.

The Economist: Відставка Валерія Залужного - новий вирішальний етап у війні / скріншот

Видання зазначає, що Зеленський та його адміністрація покладали на Залужного відповідальність за невдалий контрнаступ ЗСУ у 2023 році. Вони хотіли, щоб українська армія готувалася до подальших атак, і тиснули на нього, щоб він розробив бойові плани та взяв на себе непопулярне рішення щодо мобілізації для збільшення кількості військ. Генерал відкинув їхні аргументи. Залужний стверджував, що не може планувати наступний контрнаступ, не знаючи, які ресурси в нього є.

На думку видання, одним із ризиків для Зеленського буде осуд, спровокований звільненням "улюбленого командира".

The Economist також пише, що Сирський "має репутацію людини, яка готова вступити в бій із ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат".

"Він є суперечливою фігурою, яка викликає суперечливу реакцію серед офіцерів. Одні вихваляють його професіоналізм, інші кажуть, що він залякує своїх підлеглих... Він менш схильний ставити під сумнів пріоритети президента. Обійнявши найвищу посаду, він повинен буде пом'якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі", - пишуть журналісти.

Крім того, вони припускають, що звільнення Залужного матиме і політичні наслідки, оскільки ексголовком ЗСУ був героєм України.

Найважливіше питання, йдеться в публікації, полягає в тому, чи зможе Зеленський скористатися відставкою Залужного, щоб переорієнтувати своє бачення війни.

"Сьогодні він (Зеленський, - ред.) все ще публічно обіцяє, що Україна поверне кожен сантиметр землі, окупованої російськими військами, навіть розуміючи, що це станеться не скоро, якщо взагалі станеться. Якби українські сили змогли вигнати російських окупантів, це було б чудово. Однак, якщо не станеться щось абсолютно несподіване, війна, визначена територією, - це війна, в якій Україна не може перемогти", - зазначає видання.

У статті йдеться і про те, що важливо, щоб поточні зміни не погіршили боєздатність України.

"Щоб вистояти в майбутній тривалій боротьбі, Україна повинна підвищити свою стійкість. Україна вийде переможцем із цього кривавого конфлікту, якщо вона буде процвітаючою, демократичною, орієнтованою на Захід країною. У цьому питанні не повинно бути жодної різниці між президентом і його командувачами", - резюмує The Economist.

Звільнення Валерія Залужного

Увечері 8 лютого стало відомо, що головком ЗСУ Валерій Залужний йде у відставку.

Рішення президента Володимира Зеленського про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача зумовлене необхідністю перегляду тактики дій, заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Видання Politico писало про те, що Валерій Залужний відмовився виконувати рекомендації радників США щодо літнього наступу проти окупантів. Саме це і було однією з причин його відставки.

У Вашингтоні відреагували на звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Як зазначив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 8 лютого, США "працюватимуть із будь-ким, хто стоїть на чолі (української) армії".

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