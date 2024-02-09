УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Відставка Залужного - новий етап у війні, але Зеленський ризикує помилитися - The Economist

Анна Ярославська
9 лютого 2024, 08:13
Заміна Валерія Залужного на Олександра Сирського на посаді командувача Збройних сил сприймається так, наче сталося щось доленосне.
Валерій Залужний, Володимир Зеленський
The Economist опублікувало статтю, присвячену можливим наслідкам відставки Залужного / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, ОП

Звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знаменує новий та вирішальний етап у війні - той, у якому президент Володимир Зеленський ризикує помилитися. Про це йдеться у статті видання The Economist, присвяченій можливим наслідкам відставки головкома ЗСУ.

Видання зазначає, що заміна Валерія Залужного на Олександра Сирського на посаді командувача Збройних сил сприймається так, наче сталося щось доленосне.

"Частково це пов'язано з вирішальною роллю генерала Залужного в доблесній відсічі російським військам у перші дні вторгнення, а також з його популярністю серед особового складу і цивільного населення України", - пишуть журналісти.

відео дня

The Economist зазначає, що "відмінності між актором-політиком і його загартованим у боях командувачем ЗСУ частково стосувалися культури та особистості".

"Лише коли російська та українська армії окопалися, а лінія фронту застопорилася, ці тертя почали завдавати шкоди. Не секрет, що в міру того, як їхні стосунки погіршувалися, вони також почали розходитися в поглядах на те, що робити на полі бою. Що насправді прирекло стосунки між Зеленським і генералом Залужним, то це зміна поглядів президента на те, як війна визначатиме, якою країною має стати Україна", - ідеться в статті.

Відставка Валерія Залужного - новий вирішальний етап у війні
The Economist: Відставка Валерія Залужного - новий вирішальний етап у війні / скріншот

Видання зазначає, що Зеленський та його адміністрація покладали на Залужного відповідальність за невдалий контрнаступ ЗСУ у 2023 році. Вони хотіли, щоб українська армія готувалася до подальших атак, і тиснули на нього, щоб він розробив бойові плани та взяв на себе непопулярне рішення щодо мобілізації для збільшення кількості військ. Генерал відкинув їхні аргументи. Залужний стверджував, що не може планувати наступний контрнаступ, не знаючи, які ресурси в нього є.

На думку видання, одним із ризиків для Зеленського буде осуд, спровокований звільненням "улюбленого командира".

The Economist також пише, що Сирський "має репутацію людини, яка готова вступити в бій із ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат".

"Він є суперечливою фігурою, яка викликає суперечливу реакцію серед офіцерів. Одні вихваляють його професіоналізм, інші кажуть, що він залякує своїх підлеглих... Він менш схильний ставити під сумнів пріоритети президента. Обійнявши найвищу посаду, він повинен буде пом'якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі", - пишуть журналісти.

Крім того, вони припускають, що звільнення Залужного матиме і політичні наслідки, оскільки ексголовком ЗСУ був героєм України.

Найважливіше питання, йдеться в публікації, полягає в тому, чи зможе Зеленський скористатися відставкою Залужного, щоб переорієнтувати своє бачення війни.

"Сьогодні він (Зеленський, - ред.) все ще публічно обіцяє, що Україна поверне кожен сантиметр землі, окупованої російськими військами, навіть розуміючи, що це станеться не скоро, якщо взагалі станеться. Якби українські сили змогли вигнати російських окупантів, це було б чудово. Однак, якщо не станеться щось абсолютно несподіване, війна, визначена територією, - це війна, в якій Україна не може перемогти", - зазначає видання.

У статті йдеться і про те, що важливо, щоб поточні зміни не погіршили боєздатність України.

"Щоб вистояти в майбутній тривалій боротьбі, Україна повинна підвищити свою стійкість. Україна вийде переможцем із цього кривавого конфлікту, якщо вона буде процвітаючою, демократичною, орієнтованою на Захід країною. У цьому питанні не повинно бути жодної різниці між президентом і його командувачами", - резюмує The Economist.

Звільнення Валерія Залужного

Увечері 8 лютого стало відомо, що головком ЗСУ Валерій Залужний йде у відставку.

Рішення президента Володимира Зеленського про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача зумовлене необхідністю перегляду тактики дій, заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Видання Politico писало про те, що Валерій Залужний відмовився виконувати рекомендації радників США щодо літнього наступу проти окупантів. Саме це і було однією з причин його відставки.

У Вашингтоні відреагували на звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Як зазначив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 8 лютого, США "працюватимуть із будь-ким, хто стоїть на чолі (української) армії".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ новини України Валерій Залужний війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Хлопці, прокидайтеся": у країнах ЄС рознесли Конгрес і закликали допомогти Україні

"Хлопці, прокидайтеся": у країнах ЄС рознесли Конгрес і закликали допомогти Україні

09:29 Світ
Путін зажадав від Зеленського нових переговорів і назвав умову

Путін зажадав від Зеленського нових переговорів і назвав умову

08:53 Світ
Україна перемогла в Чорному морі, РФ тепер складніше тримати Крим - Foreign Affairs

Україна перемогла в Чорному морі, РФ тепер складніше тримати Крим - Foreign Affairs

08:41 Світ
Всі головні новини

Останні новини

10:01

Церковне свято 10 лютого: що не можна позичати на святого Харлампія

09:50

У РФ загорівся нафтопереробний завод: перед пожежею чули вибухиВідео

09:49

Ситуація на одному з напрямків змінилась: в ЗСУ розповіли про важливе рішення РФ

09:30

Мотопили та садова техніка STIHL: вибір №1 серед українських споживачів новости компании

09:29

"Хлопці, прокидайтеся": у країнах ЄС рознесли Конгрес і закликали допомогти Україні

Без допомоги США Україні загрожує заморозка війни з Росією - МусієнкоБез допомоги США Україні загрожує заморозка війни з Росією - Мусієнко
08:53

Путін зажадав від Зеленського нових переговорів і назвав умову

08:41

Україна перемогла в Чорному морі, РФ тепер складніше тримати Крим - Foreign Affairs

08:13

Відставка Залужного - новий етап у війні, але Зеленський ризикує помилитися - The Economist

08:10

Карлсон приїхав до Путіна на кастинг для участі у великій політиціПогляд

Реклама
07:35

Лише одиниці за 10 секунд вгадають тварину на малюнку: складна загадка з "родзинкою"

07:30

Путін в інтерв'ю "американському Соловйову" назвав свою мету у війні з Україною

06:46

Вночі РФ атакувала Харківщину "Шахедами": що відомоВідео

06:10

Точність "сучасних" ракет Росії різко знизиласяПогляд

05:50

"Кремль ризикувати не може": Гельман пояснив, чому Надєждіна зняли з виборівВідео

05:24

"500 тисяч мобілізованих війну не виграють": майор ЗСУ висловився про мобілізацію

04:40

Коли не можна мити машину взимку: 3 важливі правила, які мають знати усі

04:38

У ЗСУ з'явиться шанс завдати великого удару по окупантах: політтехнолог розкрив "прийом"Відео

04:17

Боєць ЗСУ про Сирського та інших командувачів: побачимо несподівані рішення на полі бою

03:43

Багато хто помиляється: як не можна мити сковороду з антипригарним покриттям

03:09

Ось чому насправді не можна вдягати червоне на весілля: несподівана відповідь

Реклама
02:35

Сіра леді: Олена Зеленська з'явилася в дитячій лікарні в елегантному монолуці

02:00

У Криму окупанти розкатали губу на віллу і готель Софії Ротару - пропагандисти

01:35

Оптичний виклик для високого IQ: знайдіть два загублені любовні листи за 10 секунд

00:50

У Пентагоні відверто висловилися щодо призначення Сирського головкомом ЗСУ

08 лютого, четвер
23:25

"Не нападають, а попереджують": Гельман зізнався, чи ризикне Путін напасти на Балтію

22:40

"Побачили війну з окопу": майор ЗСУ про нові імена, озвучені Зеленським

22:16

Зʼявилась перша реакція США на звільнення ЗалужногоВідео

21:59

Не виконував рекомендації США: у Politico розкрили причини відставки Залужного

21:30

"Це неприпустимо": у Міноборони назвали головну проблему бойових військових частин

21:16

Бурі вриваються одна за одною: Україну накриває новий геомагнітний шторм

21:09

Сергій Стерненко. Такер Карлсон вчиняє ІПСО проти СШАВідеоблоги

20:47

У життя увірвуться проблеми, якщо порушити 3 заборони: що не можна робити 9 лютого

20:42

Окупанти прорвалися в Авдіївку: у ЗСУ назвали місце боїв

20:26

Україна повернула з полону ще 100 військовополонених: Зеленський розкрив деталіФотоВідео

20:15

У Зеленського уперше назвали причину звільнення Залужного

19:52

Сенат США прийняв рішення про допомогу Україні: що відомо

19:47

Як позбутися вушного кліща у кота: симптоми та дієві поради

19:36

Вітер 20 м/с та сильні опади: Україну накриває серйозна негода

19:35

Настають великі зміни: Зеленський відповів, чого чекає від ЗСУ після зняття Залужного

19:27

Відставка Залужного і найскладніша фаза війниПогляд

Реклама
19:24

На війні з 2014 року: що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ Сирського

19:23

"Буде важко": у Зеленського розкрили сценарій наступного місяця війни з РФ

19:10

Як постраждає Кремль після відмови Надєждіну в реєстраціїПогляд

18:53

Військові підозрюють, що у росіян зʼявився Starlink: чи це так

18:48

Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Сирського

18:30

Найгірший сценарій для ЗСУ: названо терміни "обвалу" фронту без допомоги США – NYT

18:18

Залужний іде у відставку: усі подробиці

18:13

50 млрд євро не покриють потреби України: в Європарламенті дали тривожний прогноз

18:00

Коли сіяти насіння перцю на розсаду в Україні: найкращі 2 місяці

17:37

Чому не можна пити свіжий буряковий сік: є 8 категорій людей, яким він шкідливий

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти