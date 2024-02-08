Не виконував рекомендації США: у Politico розкрили причини відставки Залужного

Попередній рік був важким для Залужного, з критикою за управлінські та тактичні рішення під час контрнаступу та проблемами у відносинах із Зеленським.

https://glavred.net/ukraine/ne-vypolnyal-rekomendacii-ssha-v-politico-raskryli-prichiny-otstavki-zaluzhnogo-10540208.html Посилання скопійоване

Politico розповіло про деталі відставки Залужного / Колаж: Главред, фото: ОП, radiosvoboda.org

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився виконувати рекомендації радників США щодо літнього наступу проти окупантів. Саме це й було однією з причин його відставки. Про це стверджує європейське видання Politico.

Залужний відіграв вирішальну роль на початку війни, намагаючись стримати російський наступ на Київ та приголомшливо провів контрнаступ наприкінці 2022 року. Проте попередній рік був важким для Залужного, з критикою за управлінські та тактичні рішення під час контрнаступу та проблемами у відносинах із Зеленським.

Як зазначає видання, Зеленський повідомив Білому дому про своє рішення щодо відставки Залужного і американська адміністрація підтвердила, що не буде втручатися у внутрішні питання України. Між Залужним і Пентагоном "була напруга щодо того, як вести контрнаступ". Видання фактично стверджує, що Залужний проводив наступ наперекір Пентагону.

відео дня

"Пентагон наполягав на тому, щоб українські військові здійснили значний удар, зосереджений на одній ділянці, де спеціалісти вважали можливим прорив. Натомість Київ обрав кілька наступів по всьому фронту, вважаючи, що це ускладнить росіянам зміцнення багатьох пунктів відразу. Після кількох тижнів розбіжностей "у ході наступу стало зрозуміло, що українці просто не зацікавлені в порадах США, і вони загалом дійшли висновку, що нам нема чого їм запропонувати" - розповів виданню один із тих, хто консультував Білий дім з військових питань.

Така позиція пояснювалась тим, що США не мають досвіду ведення війни, яку ведуть українці, і хоча поради Сполучних Штатів "віталися, вони також могли бути непочутими". У Politico стверджують, що серед вищого військового керівництва було розчарування тим, що Залужний проводить "багато часу у Facebook, демонструючи, як він щось робить, в той час як мало що змінюється тактично чи стратегічно на лінії фронту".

Стаття Залужного

У виданні також нагадали про статтю Залужного в The Economist, в якій генерал заявив, що "війна з Росією зайшла у глухий кут". Президенту стаття додала клопоту, через неї Зеленський повинен був запевняти партнерів, що насправді слова Залужного не відповідають дійсності. Також його дратувало, що оточення головнокомандувача ЗСУ обговорювало політичні перспектики Залужного.

"Це не боротьба за владу. Але якщо він не звільнить Залужного, через певний час почне виникати двовладдя. А це вже неприйнятно і буде викликом для Зеленського. Для нього є виклики, політичні ризики, але, враховуючи ставки, вони не можуть співіснувати", - йдеться у матеріалі.

Відставка Залужного

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський прийняв рішення про відставку генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Це рішення поклало край довгим місяцям напруженості та розбіжностей між лідерами.

Також 8 лютого президент Зеленський призначив генерала Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних Сил України. Глава держави зазначив, що під керівництвом генерала Сирського будуть працювати інші досвідчені командувачі, які успішно проявили себе у різних військових операціях.

Як повідомляв Главред, президент зняв Валерія Залужного з посади Головнокомандувача з метою перегляду тактики дій після невдалих контрнаступальних операцій. Радник керівника ОП Михайло Подоляк підтвердив, що рішення було обумовлене незадоволенням результатами на передовій та бажанням уникнути стагнації на лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.