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США знову відправлять до Польщі війська, щоб "заспокоїти" союзників по НАТО

11 лютого 2022, 22:33

Чергова група буде направлена до регіону на додаток до 8 500 військових США, які вже знаходяться в стані бойової готовності на східному фланзі НАТО.

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США відправлять до Польщі військових / (twitter.com/MON_GOV_PL

Для того, щоб "заспокоїти союзників по НАТО", США відправлять до Польщі додатково 3 тисячі військовослужбовців найближчими днями.

Дані заходи вживаються на тлі загрози російського вторгнення в Україну і спільних навчань РФ і Білорусі, повідомляє Reuters.

Як заявили агентству чотири американських високопоставлених чиновника, розгортання військ США в Польщі відбуватиметься з 82-ї повітряно-десантної дивізії, а не зі складу американських сил в Європі.

Чергова група буде направлена до регіону на додаток до 8 500 військових США, які вже знаходяться в стані бойової готовності на Східному фланзі НАТО.

Росія продовжує стягувати війська до кордону України

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, які доводять, що Росія продовжує перекидати війська і техніку в Білорусь і незаконно окупований Крим. Зокрема, в Білорусі в 45 км від українських кордонів помітили російську бойову групу, а в Криму – реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і військові намети.

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При цьому президент США Джо Байден раніше закликав американців виїхати з України на тлі можливого російського вторгнення. Глава Білого дому в той же час підкреслив, що не буде відправляти американських військових в Україну. Він пояснив це тим, що "це буде світова війна, коли американці і росіяни починають стріляти один в одного".

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що РФ продовжує перекидати до українського кордону бойові підрозділи - і на своїй території, і в Білорусі. Росія стягнула до українського кордону вже 70% необхідної кількості військових для можливого повномасштабного вторгнення. До вторгнення готові вже більше 62 тисяч військовослужбовців.

Глава Міноборони України Олексій Резніков раніше зазначав, що українські військові зараз відпрацьовують різні варіанти розвитку подій, тому російський сценарій 2014 року сьогодні Неможливий. Однак найвірогідніший сценарій, який може застосувати РФ – це дестабілізація всередині країни, підкреслив Резніков.

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