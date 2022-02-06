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До вторгнення в Україну готові 62 тисячі військових, РФ стягує додаткові сили – The Washington Post

6 лютого 2022, 13:02

Російська Федерація продовжує перекидати до українського кордону бойові підрозділи – і на своїй території, і в Білорусі.

РФ готова до нападу на 70% / Reuters

Росія стягнула до українського кордону уже 70% необхідної кількості військових для можливого повномасштабного вторгнення.

До вторгнення готові вже понад 62 тисячі військовослужбовців з тактичних груп російських батальйонів. Крім цього, біля кордону є і десятки тисяч інших людей, які зайняті матеріально-технічним забезпеченням і медичною підтримкою. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела серед чиновників та співробітників розвідки США.

За різними оцінками, кількість російських військових біля українського кордону становить уже від 100 тисяч до 130 тисяч людей. Солдати продовжують прибувати. При цьому у виданні зазначають, що Росія перекидає туди зокрема й підрозділи з будівництва мостів. Ще низка батальйонних тактичних груп зараз перебуває у дорозі до місць скупчення військ.

"Помічник конгресмена сказав The Washington Post, що внаслідок таких дій Путіна офіційні особи США, які спочатку були скептично налаштовані щодо можливого масштабного вторгнення, тепер, схоже, змінили свою думку", – йдеться у публікації видання.

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Раніше повідомлялося, що Росія нібито планує готувати наступ після 15 лютого – щойно замерзання землі досягне піку. Джерела видання Reuters припускають, що наступ може відбутися найближчими днями – це залежить від погодних умов.

Нагадаємо, раніше у США оприлюднили новий сценарій можливого вторгнення Росії в Україну. Американські журналісти стверджують, що план Москви затверджено на високому рівні.

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