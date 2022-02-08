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"З квітами їх тут не зустрічатимуть": Резніков назвав найімовірніший сценарій провокації Росії

8 лютого 2022, 08:22

Очільник Міноборони вважає, що РФ може спробувати дестабілізувати ситуацію всередині України.

Резніков назвав найімовірніший сценарій провокації Росії / УНИАН

Якщо Росія наважиться на відкриту масштабну агресію, в Україні їх точно не зустрічатимуть квітами. Проте найімовірніший сценарій, який може застосувати РФ – це дестабілізація всередині країни.

Про це заявив глава Міноборони України Олексій Резніков у ток-шоу "Свобода слова". Він також наголосив, що українські військові зараз відпрацьовують різні варіанти розвитку подій, тому російський сценарій 2014 року сьогодні неможливий.

"Мені здається, що найреалістичнішим сценарієм може бути будь-яка спроба дестабілізації всередині України. Тому що в Кремлі мріють про те, що їх тут зустрічатимуть з квітами. Такого не буде при відкритій масштабній агресії", – наголосив Резніков.

За словами міністра оборони, Росії не вдасться захопити адмінбудівлі, скористатися проросійськи налаштованим населенням тощо. Він нагадав, що зараз проходять навчання також нацгвардія, поліція та рятувальники.

Проте РФ може піти іншим шляхом і застосувати для своїх провокацій противників вакцинації чи незадоволених політикою в Україні, вважає Резніков.

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"А ось спроба дестабілізації, використовуючи так званих антивакцинаторів, незадоволених економічною політикою або щось на зразок людей, незадоволених політичним устроєм – такий сценарій я розглядаю як абсолютно ймовірний. І нам треба до нього готуватися, і не дати їм такої можливості", – сказав він.

Загроза масштабної агресії РФ проти України

Раніше американські журналісти видань The Washington Post і журналісти New York Times з посиланням на офіційних осіб США повідомили, що розвідка Сполучених Штатів зафіксувала дані про новий сценарій Росії щодо військового вторгнення в Україну. Зазначається, що Москва планує використовувати фейкові відеоматеріали з нібито "нападом українців" на російськомовних на сході української держави і на території Росії.

Також The Washington Post повідомляв, що Росія стягнула до українського кордону уже 70% необхідної кількості військових для можливого повномасштабного вторгнення. До вторгнення готові вже понад 62 тисячі військовослужбовців з тактичних груп російських батальйонів.

Нагадаємо, раніше Резніков оцінив можливість вторгнення Росії як низьку. За словами міністра, всі фіксовані події є очікуваними і відбуваються в рамках раніше оголошених прогнозів. Також він додав, що безпрецедентна військова допомога від партнерів істотно підвищила українські можливості опору.

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