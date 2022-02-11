Байден заявив про світову війну, якщо "РФ і США почнуть стріляти"

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден закликав американців, які перебувають в Україні, виїхати з країни на тлі можливого російського вторгнення. При цьому глава Білого дому підкреслив, що не відправлятиме американських військових в Україну.

"Це світова війна, коли американці і росіяни починають стріляти один в одного", - сказав Байден в інтерв'ю NBC News.

"Американські громадяни повинні виїхати зараз же. Не схоже, що ми маємо справу з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація, і все може швидко вийти з-під контролю", - сказав американський лідер.

У четвер Держдепартамент опублікував консультативне попередження про те, що США "не зможуть евакуювати громадян США у разі військових дій Росії в Україні".

У NBC News нагадали, що, згідно з оцінкою американських військових і розвідки, російські військові можуть почати повномасштабне вторгнення з танками, які потенційно можуть досягти Києва впродовж 48 годин.

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Як повідомляв Главред, в Білому домі не планують масову евакуацію американських громадян з України на випадок російського вторгнення.

Раніше видання BuzzFeed написало про те, що в разі вторгнення Росії в Україну посольство США в Києві може переїхати в один із західних регіонів країни. Остаточне рішення ще не ухвалено, але переговори нібито ведуться.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і перебувають "у повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Президент США Джо Байден вважає, що господар Кремля Володимир Путін досі не ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж таки ухвалить.

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