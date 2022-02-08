Для Росії важлива не Україна: Боррель про агресію Путіна

Жозеп Боррель / REUTERS

Зараз світ стоїть на порозі повномасштабної війни. Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, Росія чинить тиск, щоб обговорити з Києвом безпеку в Європі.

"Для Росії важлива не Україна. Для Росії важлива архітектура безпеки в Європі. Архітектура, яку поставили під сумнів. Ми вважаємо, що Росія прагне чинити тиск на Україну, щоб сісти за стіл переговорів про систему безпеки в Європі, яка зараз поставлена під сумнів", - заявив Боррель.

При цьому він додав, що не вважає, що Росія вторгнеться в Україну.

"Я б не сказав, що ми стоїмо на порозі повномасштабної війни на зразок Другої світової. Не думаю, що Росія вторгнеться в Україну - як Гітлер вторгся в Радянський союз в 1941 році", - заявив Боррель.

Реклама

Агресія Росії

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.

Сполучені Штати Америки можуть ввести проти Російської Федерації превентивні санкції. Таку можливість не виключив голова Міжнародного комітету Сенату США Роберт Менендес.

За його словами, нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

читайте такожУ НАТО заявили про нарощування військ РФ біля кордонів з Україною

Читайте також: