Путін не чекатиме закінчення Олімпійських ігор: Блінкен заявив про наближення вторгнення в Україну

Вторгнення в Україну може початися в будь-який момент, заявив Блінкен/ Фото Reuters

Російська Федерація може розпочати широкомасштабне вторгнення в Україну у будь-який момент, навіть не чекаючи закінчення Олімпійських ігор.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції в австралійському місті Мельбурн, пише Reuters. Він наголосив: такі висновки можна робити з того, що Росія спрямувала більше військ до українського кордону.

Блінкен також наголосив, що США "згортають" своє посольство в Україні. Він нагадав, що Сполучені Штати закликали американських громадян негайно покинути територію України.

Він зазначив, що вторгнення може початися у будь-який момент, і те, що зараз тривають Олімпійські ігри, може не зупинити російського президента Володимира Путіна.

"Простіше кажучи, ми продовжуємо бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації, включаючи прибуття нових сил на український кордон", – сказав Блінкен. Реклама

Росія продовжує стягувати війська до кордону України

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, які доводять, що Росія продовжує перекидати війська і техніку до Білорусі та незаконно окупованого Криму. Зокрема, в Білорусі в 45 км від українських кордонів помітили російську бойову групу, а в Криму – реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і військові намети.

При цьому президент США Джо Байден раніше закликав американців виїхати з України на тлі можливого російського вторгнення. Глава Білого дому у той же час наголосив, що не відправлятиме американських військових в Україну. Він пояснив це тим, що "це буде світова війна, коли американці і росіяни починають стріляти один в одного".

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що РФ продовжує перекидати до українського кордону бойові підрозділи – і на своїй території, і в Білорусі. Росія стягнула до українського кордону уже 70% необхідної кількості військових для можливого повномасштабного вторгнення. До вторгнення готові вже понад 62 тисячі військовослужбовців.

Глава Міноборони України Олексій Резніков раніше зазначав, що українські військові зараз відпрацьовують різні варіанти розвитку подій, тому російський сценарій 2014 року сьогодні неможливий. Проте найімовірніший сценарій, який може застосувати РФ – це дестабілізація всередині країни, наголосив Резніков.

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