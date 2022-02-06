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НАТО варто об’єднатися через агресію РФ і посилити санкції: підсумки переговорів Макрона і Джонсона

6 лютого 2022, 11:39

Обидві держави продовжать розробляти санкції, які можуть ввести проти Росії через її дії щодо України.

Макрон і Джонсон обговорили ситуацію в Україні/ Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію в Україні та загрозу широкомасштабного вторгнення Росії на українську територію. Розмова відбулася у суботу, 5 лютого.

Співрозмовники обоє погодилися, що Північноатлантичний альянс повинен об’єднатися на тлі загрози посилання агресії Російської Федерації. Також Франція і Велика Британія продовжать спільно працювати над розробкою санкцій проти Росії на випадок, якщо вона наважиться на широкомасштабне вторгнення до України, повідомляється на сайті британського уряду.

Також Макрон і Джонсон обговорили зміцнення східного флангу НАТО, щоб захистити усі країни-члени об’єднання від російської агресії. Проте при цьому вони зійшлися на думці, що ситуацію у Східній Європі варто намагатися вирішити насамперед дипломатичним шляхом.

"Пошук дипломатичного вирішення нинішньої напруженості має залишатися першочерговим пріоритетом", – зазначається в повідомленні.

Переговори України і Франції

Буквально за останній тиждень Макрон і Зеленський провели уже дві телефонні розмови. Перша відбулася 28 січня – одразу після телефонної розмови з Путіним Макрон зателефонував Зеленському. Тоді лідери України і Франції обговорили відновлення роботи нормандського формату для врегулювання конфлікту на Донбасі та деескалацію ситуації навколо кордонів України.

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Вдруге за тиждень президенти поговорили 3 лютого. Темою розмови стала, зокрема, активізація нормандського формату.

"Динаміка дуже інтенсивна. Відбувається постійне узгодження позицій для того, щоб виступити з сильною позицією в переговорах з Росією", – розповів після другої розмови лідерів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого відвідає Україну і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. За день до візиту до Києва – 7 лютого – Макрон відвідає Росію та проведе переговори з президентом Путіним.

Британія готова посилити антиросійські санкції

Прем'єрміністр Британії Борис Джонсон відвідав Україну 1 лютого. Під час спільної пресконференції з Джонсоном Зеленський заявив, що будь-які санкції дієві до вторгнення, а не після. Тоді ж британський прем’єр зазначив, що його країна разом з іншими державами готує санкції проти Росії, які будуть введені, "як тільки нога російського солдата перетне кордон".

Крім цього, Джонсон заявив про виділення Україні додатково 88 млн фунтів (майже 119 млн доларів). Він додав, що ця фінансова допомога допоможе захистити країну від російського впливу.

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