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Розвідка США навмисно повідомляла про ризик вторгнення РФ в Україну, щоб стримати Путіна - CNN

11 лютого 2022, 17:59

Таким чином США позбавляли РФ ефекту несподіванки.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото Reuters

Американська розвідка навмисно надавала Білому дому сценарії ескалації Росії проти України. Це входило в план стримування Росії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Адміністрації президента США.

За інформацією видання, викриття були ретельно узгоджені між Радою національної безпеки, розвідкою та іншими агентствами національної безпеки, щоб зірвати плани Росії та стримати військові дії.

Джерела CNN повідомляють, що є ознаки того, що ця стратегія працює. Адміністрація Байдена вважає, що президента Росії Володимира Путіна застали зненацька деякими публікаціями.

"Ми сподіваємося, що росіяни здивовані тим, що союзники знають про ці речі, і що у них є внутрішня реакція", - сказав CNN високопоставлений представник розвідки.

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читайте такожУ США пригрозили РФ візовими санкціями у разі вторгнення в Україну"Корисно змусити їх сумніватися в собі. Корисно змусити їх задуматися про те, чи можуть вони насправді виконати деякі з цих планів, зберігаючи при цьому секретність і несподіванка", — додав він.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

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Автор: Сергій Кущ
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Володимир Путін вторгнення Росії новини України
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